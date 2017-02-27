|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:51
jabba написав: Игорь Алексеевич написав:
А зачеи менять один год на др.? Тогда и сундуки надо менять на новые, а то как то не престижно новый год бумажки, а сундук старого образца.))
Потому что в Украине доллары до 96 (с маленькой мордой), 96-99, 01-06 и синие это 4 разные валюты с разными курсами приема и продажи. Вам, как завсегдатаю валютной ветки это естественно неизвестно - уровень ветки упал в грязь. Дядя Саша наверное в гробу переворачивается, если имеет возможность читать шо щас тут сейчас пишут.
скирдуйте євро, ми ж майже одною ногою в ЄС
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36742
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34673
|37123697
|
|
|1989
|13314131
|
|
|7978
|23231123
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|