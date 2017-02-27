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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11653116541165511656

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 43
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
14%
6
41,50-42,00
47%
20
42,00-42,50
19%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:51

  jabba написав:
  Игорь Алексеевич написав: А зачеи менять один год на др.? Тогда и сундуки надо менять на новые, а то как то не престижно новый год бумажки, а сундук старого образца.))

Потому что в Украине доллары до 96 (с маленькой мордой), 96-99, 01-06 и синие это 4 разные валюты с разными курсами приема и продажи. Вам, как завсегдатаю валютной ветки это естественно неизвестно - уровень ветки упал в грязь. Дядя Саша наверное в гробу переворачивается, если имеет возможность читать шо щас тут сейчас пишут. :shock:

скирдуйте євро, ми ж майже одною ногою в ЄС
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:57

  flyman написав:
  jabba написав:
  Игорь Алексеевич написав: А зачеи менять один год на др.? Тогда и сундуки надо менять на новые, а то как то не престижно новый год бумажки, а сундук старого образца.))

Потому что в Украине доллары до 96 (с маленькой мордой), 96-99, 01-06 и синие это 4 разные валюты с разными курсами приема и продажи. Вам, как завсегдатаю валютной ветки это естественно неизвестно - уровень ветки упал в грязь. Дядя Саша наверное в гробу переворачивается, если имеет возможность читать шо щас тут сейчас пишут. :shock:

скирдуйте євро, ми ж майже одною ногою в ЄС

Национальная валюта у нас исторически доллар. И если что -евро тоже есть старое и новое, пройдет пару лет и старое евро будет тоже дешевле нового. Зная наших валютчиков - не удивлюсь. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:50

  flyman написав:скирдуйте євро, ми ж майже одною ногою в ЄС

Буквально вчера смотрел одного эксперта по вопросу вступления Украины в ЕС.
Говорит, что там 36 томов.
Мы (Украина) сейчас только в 1-м томе.
Если будем проходить 1 том в год (вводить и выполнять правила/стандарты ЕС), то через 35 лет может быть вступим в ЕС...

Но, подчеркиваю, это не мешает нам уже сейчас покупать/продавать валюту EURO :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:04

  Victor8 написав:
  flyman написав:скирдуйте євро, ми ж майже одною ногою в ЄС

Буквально вчера смотрел одного эксперта по вопросу вступления Украины в ЕС.
Говорит, что там 36 томов.
Мы (Украина) сейчас только в 1-м томе.
Если будем проходить 1 том в год (вводить и выполнять правила/стандарты ЕС), то через 35 лет может быть вступим в ЕС...

Но, подчеркиваю, это не мешает нам уже сейчас покупать/продавать валюту EURO :D


Гарна порада, особливо тим хто пам'ятає як купляв EURO при курсі 1.6 к долару...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:55

  Slon_Nosov написав:
  Victor8 написав:
  flyman написав:скирдуйте євро, ми ж майже одною ногою в ЄС

Буквально вчера смотрел одного эксперта по вопросу вступления Украины в ЕС.
Говорит, что там 36 томов.
Мы (Украина) сейчас только в 1-м томе.
Если будем проходить 1 том в год (вводить и выполнять правила/стандарты ЕС), то через 35 лет может быть вступим в ЕС...

Но, подчеркиваю, это не мешает нам уже сейчас покупать/продавать валюту EURO :D


Гарна порада, особливо тим хто пам'ятає як купляв EURO при курсі 1.6 к долару...

Zebra вангував паритет. Чекаєм.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:35

  flyman написав:Zebra вангував паритет. Чекаєм.

Zebra вангував також па 50 десь рiк тому, а потiм рiзко його розвернуло на вангування па 36 якщо не помиляюсь, настрiй мабуть змiнився,коли пальцем у небо тицяв коли вангував, так що з нього такий же вангувальник як з ИА та Юрий61.
Востаннє редагувалось 75stasstas75 в П'ят 11 жов, 2024 04:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 23:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Якось пропустили $ = RUB 97 а ойро RUB 106
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 07:27

  flyman написав:Якось пропустили $ = RUB 97 а ойро RUB 106


Це зрада чи перемога ?
Як на це має реагувати звичайний пересічний ?
Хомякоид
 
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