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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:51
jabba написав: Игорь Алексеевич написав:
А зачеи менять один год на др.? Тогда и сундуки надо менять на новые, а то как то не престижно новый год бумажки, а сундук старого образца.))
Потому что в Украине доллары до 96 (с маленькой мордой), 96-99, 01-06 и синие это 4 разные валюты с разными курсами приема и продажи. Вам, как завсегдатаю валютной ветки это естественно неизвестно - уровень ветки упал в грязь. Дядя Саша наверное в гробу переворачивается, если имеет возможность читать шо щас тут сейчас пишут.
скирдуйте євро, ми ж майже одною ногою в ЄС
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flyman
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Додано: Чет 10 жов, 2024 15:50
flyman написав:
скирдуйте євро, ми ж майже одною ногою в ЄС
Буквально вчера смотрел одного эксперта по вопросу вступления Украины в ЕС.
Говорит, что там 36 томов.
Мы (Украина) сейчас только в 1-м томе.
Если будем проходить 1 том в год (вводить и выполнять правила/стандарты ЕС), то через 35 лет может быть вступим в ЕС...
Но, подчеркиваю, это не мешает нам уже сейчас покупать/продавать валюту EURO
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Victor8
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:04
Victor8 написав: flyman написав:
скирдуйте євро, ми ж майже одною ногою в ЄС
Буквально вчера смотрел одного эксперта по вопросу вступления Украины в ЕС.
Говорит, что там 36 томов.
Мы (Украина) сейчас только в 1-м томе.
Если будем проходить 1 том в год (вводить и выполнять правила/стандарты ЕС), то через 35 лет может быть вступим в ЕС...
Но, подчеркиваю, это не мешает нам уже сейчас покупать/продавать валюту EURO
Гарна порада, особливо тим хто пам'ятає як купляв EURO при курсі 1.6 к долару...
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:55
Slon_Nosov написав: Victor8 написав: flyman написав:
скирдуйте євро, ми ж майже одною ногою в ЄС
Буквально вчера смотрел одного эксперта по вопросу вступления Украины в ЕС.
Говорит, что там 36 томов.
Мы (Украина) сейчас только в 1-м томе.
Если будем проходить 1 том в год (вводить и выполнять правила/стандарты ЕС), то через 35 лет может быть вступим в ЕС...
Но, подчеркиваю, это не мешает нам уже сейчас покупать/продавать валюту EURO
Гарна порада, особливо тим хто пам'ятає як купляв EURO при курсі 1.6 к долару...
Zebra вангував паритет. Чекаєм.
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flyman
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:35
flyman написав:
Zebra вангував паритет. Чекаєм.
Zebra вангував також па 50 десь рiк тому, а потiм рiзко його розвернуло на вангування па 36 якщо не помиляюсь, настрiй мабуть змiнився,коли пальцем у небо тицяв коли вангував, так що з нього такий же вангувальник як з ИА та Юрий61.
Востаннє редагувалось 75stasstas75
в П'ят 11 жов, 2024 04:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 23:26
Якось пропустили $ = RUB 97 а ойро RUB 106
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flyman
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 07:27
flyman написав:
Якось пропустили $ = RUB 97 а ойро RUB 106
Це зрада чи перемога ?
Як на це має реагувати звичайний пересічний ?
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Хомякоид
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:48
Хомякоид написав: flyman написав:
Якось пропустили $ = RUB 97 а ойро RUB 106
Це зрада чи перемога ?
Як на це має реагувати звичайний пересічний ?
це ж турбоновина, що на болотах скоро крах за 2-3 чи то тижні, чи століття
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