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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:10
flyman написав: Хомякоид написав: flyman написав:
Якось пропустили $ = RUB 97 а ойро RUB 106
Це зрада чи перемога ?
Як на це має реагувати звичайний пересічний ?
це ж турбоновина, що на болотах скоро крах за 2-3 чи то тижні, чи століття
Потому, что рубель укрепился? Удобный курс доллара за сотку деревянных праздновали же уже.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:34
Ну что, в понедельник - День Колумба в США, выходной день в США.
В общем, по доллару США будет полное затишье...
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