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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11654116551165611657

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 44
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
45%
20
42,00-42,50
18%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
3
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:10

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:Якось пропустили $ = RUB 97 а ойро RUB 106


Це зрада чи перемога ?
Як на це має реагувати звичайний пересічний ?

це ж турбоновина, що на болотах скоро крах за 2-3 чи то тижні, чи століття

Потому, что рубель укрепился? Удобный курс доллара за сотку деревянных праздновали же уже.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:34

Ну что, в понедельник - День Колумба в США, выходной день в США.
В общем, по доллару США будет полное затишье...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:58

greenozon
 
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