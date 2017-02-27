|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:10
flyman написав: Хомякоид написав: flyman написав:
Якось пропустили $ = RUB 97 а ойро RUB 106
Це зрада чи перемога ?
Як на це має реагувати звичайний пересічний ?
це ж турбоновина, що на болотах скоро крах за 2-3 чи то тижні, чи століття
Потому, что рубель укрепился? Удобный курс доллара за сотку деревянных праздновали же уже.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4836
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:34
Ну что, в понедельник - День Колумба в США, выходной день в США.
В общем, по доллару США будет полное затишье...
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 954
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:58
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16613
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 470 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
6
Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:26
greenozon написав:
на жаль форум став осередком антидержавної пропаганди. Кнурятня осідлала всі майданчики. https://gordonua.com/img/article/16133/86_main-v1655475153.jpg
-
Вело
-
-
- Повідомлень: 304
- З нами з: 03.03.15
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:31
moveton написав:
Потому, что рубель укрепился? Удобный курс доллара за сотку деревянных праздновали же уже.
хвильовий аналіз, пробиття рівня і вжжжууухххх
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36773
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2794 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:06
додамо цифри. а то що без цифр взагалі сумно.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7010
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34673
|37126021
|
|
|1989
|13315190
|
|
|7978
|23233307
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|