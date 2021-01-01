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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11655116561165711658>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 44
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
45%
20
42,00-42,50
18%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
3
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:10

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:Якось пропустили $ = RUB 97 а ойро RUB 106


Це зрада чи перемога ?
Як на це має реагувати звичайний пересічний ?

це ж турбоновина, що на болотах скоро крах за 2-3 чи то тижні, чи століття

Потому, что рубель укрепился? Удобный курс доллара за сотку деревянных праздновали же уже.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:34

Ну что, в понедельник - День Колумба в США, выходной день в США.
В общем, по доллару США будет полное затишье...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:58

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:26

  greenozon написав:

на жаль форум став осередком антидержавної пропаганди. Кнурятня осідлала всі майданчики. https://gordonua.com/img/article/16133/86_main-v1655475153.jpg
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:31

  moveton написав:Потому, что рубель укрепился? Удобный курс доллара за сотку деревянных праздновали же уже.

хвильовий аналіз, пробиття рівня і вжжжууухххх
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

додамо цифри. 8) а то що без цифр взагалі сумно.

кількість грошей в обігу зменшується.
безготівка (банківська ліквідність) - 720 ярдів грн, зменшення на 28 ярдів грн
готівка - 796 ярдів грн, зменшення на 7 ярдів грн

причина - гривні витрачено на купівлю доларів - 133 ярди грн більше, ніж бюджет додав в банківську систему - 91 ярд грн.

а тут я зробив цікавий висновок - в нас неможливо значне скорочення ЗВР, тому що це корелює зі зменшенням кількості гривні. зменшення ЗВР на 5 ярдів дол - це зменшення гривні на 200 ярдів грн, 10 ярдів дол - це вже 400 ярдів грн - таке скорочення просто неможливо.

тому це фактор грає на стримання курсу долару. але як це буде поєднуватися з таким дефіцитом торгового балансу - не можу поки уявити. але це все за умови припинення зовнішнього фінансування. а так будемо й далі балансувати. але відповідно, поки що в НБУ є всі підстави утримувати курс на поточному рівні - що він й робить.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а от на рахунках грошей стало більше

точніше, у юросіб залишки зменшилися на 9 ярдів, до 929 ярди грн
а от у фізичних осіб стало більше на 18 ярдів грн, до 768 ярди грн

таке явище - збільшення залишків на рахунках при зменшенні загальної кількості грошей обумовлено тим, що продовжує збільшуватися сума ОВДП. в вересні сума гривненивх ОВДП збільшилась на 42 ярди грн, з яких 39 ярдів грн - це банки. в вересні банки обігнали НБУ по сумі гривневих ОВДП - 720 ярдів грн у банків проти 678 ярди у НБУ.

це наслідок того, що з одного банкам дозволили додаткові випуски ОВДП зараховувати в рахунок резервів, а з іншого - знову підняли резерви. з 11 жовтня рівень резервів складає 512 ярдів грн проти 391 ярди, який був до цього. тому банки й далі вкладатимуть кошти в ОВДП - ще 50-100 ярдів грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

скільки цікавих подій відбувається - а не вистачає часу все дивитися. й тут це теж не обговорюється.

народ, давайте долучайтесь до відслідковування даних НБУ. даних публікується багато, але їх треба аналізувати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Інтервенції НБУ зашкалюють.
Коли вони припиняться?
Порівняйте вересень 2021 рік і вересень 2024 року.
Хто зкуповує доляри як не всебе?
Тільки не кажіть мені казочки про закупівлю зброї. Вона надається безкоштовно.
Це загадка тисячеліття: хто "покупець таких об`ємів доларів"?
І моя порада вам, медалістам: не робіть тут вигляд, що ви знаєте це питання.
https://bank.gov.ua/ua/markets/currency ... 30.11.2024
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 12 жов, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:00

  Yuri_61 написав:Інтервенції НБУ зашкалюють.
Коли вони припиняться?
Порівняйте вересень 2021 рік і вересень 2024 року.
Хто зкуповує доляри як не всебе?
Тільки не кажіть мені казочки про закупівлю зброї. Вона надається безкоштовно.
Це загадка тисячеліття: хто "покупець таких об`ємів доларів"?
https://bank.gov.ua/ua/markets/currency ... 30.11.2024

Без інтервенції вже був би обіцяний 37.4??

Хто зкуповує доляри як не всебе?


Вдячні клієнти МСЕК та воєнкомів.
Ну і Успіх-и, як без них.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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