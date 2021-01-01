Потому, что рубель укрепился? Удобный курс доллара за сотку деревянных праздновали же уже.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:10
Потому, что рубель укрепился? Удобный курс доллара за сотку деревянных праздновали же уже.
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:34
Ну что, в понедельник - День Колумба в США, выходной день в США.
В общем, по доллару США будет полное затишье...
Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:26
на жаль форум став осередком антидержавної пропаганди. Кнурятня осідлала всі майданчики.
Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:31
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
додамо цифри. а то що без цифр взагалі сумно.
кількість грошей в обігу зменшується.
безготівка (банківська ліквідність) - 720 ярдів грн, зменшення на 28 ярдів грн
готівка - 796 ярдів грн, зменшення на 7 ярдів грн
причина - гривні витрачено на купівлю доларів - 133 ярди грн більше, ніж бюджет додав в банківську систему - 91 ярд грн.
а тут я зробив цікавий висновок - в нас неможливо значне скорочення ЗВР, тому що це корелює зі зменшенням кількості гривні. зменшення ЗВР на 5 ярдів дол - це зменшення гривні на 200 ярдів грн, 10 ярдів дол - це вже 400 ярдів грн - таке скорочення просто неможливо.
тому це фактор грає на стримання курсу долару. але як це буде поєднуватися з таким дефіцитом торгового балансу - не можу поки уявити. але це все за умови припинення зовнішнього фінансування. а так будемо й далі балансувати. але відповідно, поки що в НБУ є всі підстави утримувати курс на поточному рівні - що він й робить.
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а от на рахунках грошей стало більше
точніше, у юросіб залишки зменшилися на 9 ярдів, до 929 ярди грн
а от у фізичних осіб стало більше на 18 ярдів грн, до 768 ярди грн
таке явище - збільшення залишків на рахунках при зменшенні загальної кількості грошей обумовлено тим, що продовжує збільшуватися сума ОВДП. в вересні сума гривненивх ОВДП збільшилась на 42 ярди грн, з яких 39 ярдів грн - це банки. в вересні банки обігнали НБУ по сумі гривневих ОВДП - 720 ярдів грн у банків проти 678 ярди у НБУ.
це наслідок того, що з одного банкам дозволили додаткові випуски ОВДП зараховувати в рахунок резервів, а з іншого - знову підняли резерви. з 11 жовтня рівень резервів складає 512 ярдів грн проти 391 ярди, який був до цього. тому банки й далі вкладатимуть кошти в ОВДП - ще 50-100 ярдів грн
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
скільки цікавих подій відбувається - а не вистачає часу все дивитися. й тут це теж не обговорюється.
народ, давайте долучайтесь до відслідковування даних НБУ. даних публікується багато, але їх треба аналізувати
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Інтервенції НБУ зашкалюють.
Коли вони припиняться?
Порівняйте вересень 2021 рік і вересень 2024 року.
Хто зкуповує доляри як не всебе?
Тільки не кажіть мені казочки про закупівлю зброї. Вона надається безкоштовно.
Це загадка тисячеліття: хто "покупець таких об`ємів доларів"?
І моя порада вам, медалістам: не робіть тут вигляд, що ви знаєте це питання.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 12 жов, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 жов, 2024 15:00
Без інтервенції вже був би обіцяний 37.4??
Вдячні клієнти МСЕК та воєнкомів.
Ну і Успіх-и, як без них.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 жов, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|