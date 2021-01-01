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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11655116561165711658

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 44
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
45%
20
42,00-42,50
18%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
3
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:00

  Yuri_61 написав:Інтервенції НБУ зашкалюють.
Коли вони припиняться?
Порівняйте вересень 2021 рік і вересень 2024 року.
Хто зкуповує доляри як не всебе?
Тільки не кажіть мені казочки про закупівлю зброї. Вона надається безкоштовно.
Це загадка тисячеліття: хто "покупець таких об`ємів доларів"?
https://bank.gov.ua/ua/markets/currency ... 30.11.2024

статистика останних місяців наступна - з цих 3 ярдів дол інтервенцій - 1,5 ярди дол - це закриття дефіциту валюти на міжбанку через велике від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі (включно зі зброєю).

а по 1 ярду дол в місяць купує населення.
Shaman
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