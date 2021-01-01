Yuri_61 написав:Інтервенції НБУ зашкалюють. Коли вони припиняться? Порівняйте вересень 2021 рік і вересень 2024 року. Хто зкуповує доляри як не всебе? Тільки не кажіть мені казочки про закупівлю зброї. Вона надається безкоштовно. Це загадка тисячеліття: хто "покупець таких об`ємів доларів"? https://bank.gov.ua/ua/markets/currency ... 30.11.2024
статистика останних місяців наступна - з цих 3 ярдів дол інтервенцій - 1,5 ярди дол - це закриття дефіциту валюти на міжбанку через велике від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі (включно зі зброєю).
Yuri_61 написав:Тільки не кажіть мені казочки про закупівлю зброї. Вона надається безкоштовно.
З запланованого військового Бюджету в 44 млрд доларів на 2025 рік - 10,8 млрд доларів на закупку озброєння. Так , зброю купують в українських компаній... але частина цих компаній знаходиться не в гривневій зоні+комплектуючі також купують не за гривню...