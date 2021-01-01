RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11656116571165811659>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 45
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
47%
21
42,00-42,50
18%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:00

  Yuri_61 написав:Інтервенції НБУ зашкалюють.
Коли вони припиняться?
Порівняйте вересень 2021 рік і вересень 2024 року.
Хто зкуповує доляри як не всебе?
Тільки не кажіть мені казочки про закупівлю зброї. Вона надається безкоштовно.
Це загадка тисячеліття: хто "покупець таких об`ємів доларів"?
https://bank.gov.ua/ua/markets/currency ... 30.11.2024

статистика останних місяців наступна - з цих 3 ярдів дол інтервенцій - 1,5 ярди дол - це закриття дефіциту валюти на міжбанку через велике від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі (включно зі зброєю).

а по 1 ярду дол в місяць купує населення.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7021
З нами з: 29.09.19
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а по 1 ярду дол в місяць купує населення.

Недопрацьовують: одним бюджетникам платять понад 2 ярди...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3882
З нами з: 29.07.22
Подякував: 698 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Тільки не кажіть мені казочки про закупівлю зброї. Вона надається безкоштовно.
З запланованого військового Бюджету в 44 млрд доларів на 2025 рік - 10,8 млрд доларів на закупку озброєння.
Так , зброю купують в українських компаній... але частина цих компаній знаходиться не в гривневій зоні+комплектуючі також купують не за гривню...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28081
З нами з: 15.01.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:21

Поки не дійду/конвертую до 90/10 дол/грн - не заспокоюсь!))

  Hotab написав:Ну і Успіх-и, як без них
Нє, плять - зарплати/премії в гривні тримати?))

Ще в нерухомості можна, але це ж не з окопу/бліндажу її роздивлятись/купувати?))
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7033
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:28

  Успіх написав:
  Hotab написав:Ну і Успіх-и, як без них
Нє, плять - зарплати/премії в гривні тримати?))

Ще в нерухомості можна, але це ж не з окопу/бліндажу її роздивлятись/купувати?))

Тут не було критики твоїх дій. Лише констатація: «військові теж конвертують/знімають (через дружин/мам).»
Ситуація в країні непроста. Варіанти можливі різні. Якщо голку донорську виймуть, може полетіти курс , як каже один «успішний» інвештор в ОВГЗ «вжжжжуууух»..
Hotab
 
Повідомлень: 13378
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 10:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 187
З нами з: 21.11.19
Подякував: 226 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:37

  BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.

розкажіть, які нововведення - подумаємо, як вплине ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7021
З нами з: 29.09.19
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.

Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити? :shock: Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться? :?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6112
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6944 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:що буде зі звичайними доларами які є у пересічних на чорний день (які вони купили в обмінках і у мінял на базарі) в звязку з введеням в недалекому майбутньому CBDC?

З їхніми нічого не буде,а от з Вашими будуть проблеми і це 100% :wink:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6112
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6944 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:35

  Василь-Рівне написав:
  BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.

Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити? :shock: Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться? :?

Прозора... але чому ж післяплата відправлень йде як послуга з переведення грошей з карти на карту? :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5217
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11656116571165811659>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3466, 3467, 3468
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34676 37127183
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 12:00
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13315521
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23233501
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3111)
13.10.2024 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.