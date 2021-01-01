Yuri_61 написав:Інтервенції НБУ зашкалюють. Коли вони припиняться? Порівняйте вересень 2021 рік і вересень 2024 року. Хто зкуповує доляри як не всебе? Тільки не кажіть мені казочки про закупівлю зброї. Вона надається безкоштовно. Це загадка тисячеліття: хто "покупець таких об`ємів доларів"? https://bank.gov.ua/ua/markets/currency ... 30.11.2024
статистика останних місяців наступна - з цих 3 ярдів дол інтервенцій - 1,5 ярди дол - це закриття дефіциту валюти на міжбанку через велике від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі (включно зі зброєю).
Yuri_61 написав:Тільки не кажіть мені казочки про закупівлю зброї. Вона надається безкоштовно.
З запланованого військового Бюджету в 44 млрд доларів на 2025 рік - 10,8 млрд доларів на закупку озброєння. Так , зброю купують в українських компаній... але частина цих компаній знаходиться не в гривневій зоні+комплектуючі також купують не за гривню...
Ще в нерухомості можна, але це ж не з окопу/бліндажу її роздивлятись/купувати?))
Тут не було критики твоїх дій. Лише констатація: «військові теж конвертують/знімають (через дружин/мам).» Ситуація в країні непроста. Варіанти можливі різні. Якщо голку донорську виймуть, може полетіти курс , як каже один «успішний» інвештор в ОВГЗ «вжжжжуууух»..
BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.
Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити? Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться?
BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.
Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити? Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться?
Прозора... але чому ж післяплата відправлень йде як послуга з переведення грошей з карти на карту?