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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 жов, 2024 17:11
Василь-Рівне написав: Yuri_61 написав:
що буде зі звичайними доларами які є у пересічних на чорний день (які вони купили в обмінках і у мінял на базарі) в звязку з введеням в недалекому майбутньому CBDC?
З їхніми нічого не буде,а от з Вашими будуть проблеми і це 100%
а я на всі купив біткоїна
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Додано: Нед 13 жов, 2024 18:11
_Mykola_ написав: Василь-Рівне написав: BeneFuckTor написав:
Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.
Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити?
Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться?
Прозора... але чому ж післяплата відправлень йде як послуга з переведення грошей з карти на карту?
бо якщо проводити, як оплату через термінал, то треба сплачувати еквайринг до 3% - за чий рахунок? щоб не було таких суперечок, то оплату чужих коштів проводять як перевод. послуги Нової пошти можна оплатити карткою.
питання напевне в тому, що їх теж зобов'язали відслідковувати перекази, то му всі ці нелегальні продавці з OLX трошки встряли. так, потроху бізнес почнуть переводи на ФОП картки
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Додано: Нед 13 жов, 2024 21:01
Yuri_61 написав: Василь-Рівне написав: Yuri_61 написав:
що буде зі звичайними доларами які є у пересічних на чорний день (які вони купили в обмінках і у мінял на базарі) в звязку з введеням в недалекому майбутньому CBDC?
З їхніми нічого не буде,а от з Вашими будуть проблеми і це 100%
а я на всі купив біткоїна
"закройте обратно Америку,
в нашей гавани паника..." ©
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