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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11656116571165811659

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 45
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
47%
21
42,00-42,50
18%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:11

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:що буде зі звичайними доларами які є у пересічних на чорний день (які вони купили в обмінках і у мінял на базарі) в звязку з введеням в недалекому майбутньому CBDC?

З їхніми нічого не буде,а от з Вашими будуть проблеми і це 100% :wink:

а я на всі купив біткоїна
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:11

  _Mykola_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.

Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити? :shock: Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться? :?

Прозора... але чому ж післяплата відправлень йде як послуга з переведення грошей з карти на карту? :roll:

бо якщо проводити, як оплату через термінал, то треба сплачувати еквайринг до 3% - за чий рахунок? щоб не було таких суперечок, то оплату чужих коштів проводять як перевод. послуги Нової пошти можна оплатити карткою.

питання напевне в тому, що їх теж зобов'язали відслідковувати перекази, то му всі ці нелегальні продавці з OLX трошки встряли. так, потроху бізнес почнуть переводи на ФОП картки
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:01

  Yuri_61 написав:
  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:що буде зі звичайними доларами які є у пересічних на чорний день (які вони купили в обмінках і у мінял на базарі) в звязку з введеням в недалекому майбутньому CBDC?

З їхніми нічого не буде,а от з Вашими будуть проблеми і це 100% :wink:

а я на всі купив біткоїна

"закройте обратно Америку,
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flysoulfly
 
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