BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.
Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити? Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться?
Прозора... але чому ж післяплата відправлень йде як послуга з переведення грошей з карти на карту?
бо якщо проводити, як оплату через термінал, то треба сплачувати еквайринг до 3% - за чий рахунок? щоб не було таких суперечок, то оплату чужих коштів проводять як перевод. послуги Нової пошти можна оплатити карткою.
питання напевне в тому, що їх теж зобов'язали відслідковувати перекази, то му всі ці нелегальні продавці з OLX трошки встряли. так, потроху бізнес почнуть переводи на ФОП картки
Вибори-вибори, депутати - пі..ри. https://www.apk-inform.com/uk/harvest/1543891 Навіть самі орки повідомляють про скорочення врожаю близько 20% від минулого року. На цьому фоні (але він регіональний, світ про це широко не знає) виходить заспокоюючий звіт Міністресва сільського господарства США про скорочення врожаю всього на 1 млн. т по пшениці та 1.3 млн. т по фуражу відносно вересневого звіту і всього близько 10% скорочення врожаю відносно минулого року. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde1024.pdf Тобто щоб перед виборами в США не було "чорних лебедів", йде замилювання очей всьому світу у питанні продовольчої безпеки. Детально вся ситуація була розписана раніше. viewtopic.php?p=5773660#p5773660