RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11656116571165811659

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 47
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
47%
22
42,00-42,50
17%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:11

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:що буде зі звичайними доларами які є у пересічних на чорний день (які вони купили в обмінках і у мінял на базарі) в звязку з введеням в недалекому майбутньому CBDC?

З їхніми нічого не буде,а от з Вашими будуть проблеми і це 100% :wink:

а я на всі купив біткоїна
Yuri_61
 
Повідомлень: 2870
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:11

  _Mykola_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.

Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити? :shock: Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться? :?

Прозора... але чому ж післяплата відправлень йде як послуга з переведення грошей з карти на карту? :roll:

бо якщо проводити, як оплату через термінал, то треба сплачувати еквайринг до 3% - за чий рахунок? щоб не було таких суперечок, то оплату чужих коштів проводять як перевод. послуги Нової пошти можна оплатити карткою.

питання напевне в тому, що їх теж зобов'язали відслідковувати перекази, то му всі ці нелегальні продавці з OLX трошки встряли. так, потроху бізнес почнуть переводи на ФОП картки
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7024
З нами з: 29.09.19
Подякував: 672 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:01

  Yuri_61 написав:
  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:що буде зі звичайними доларами які є у пересічних на чорний день (які вони купили в обмінках і у мінял на базарі) в звязку з введеням в недалекому майбутньому CBDC?

З їхніми нічого не буде,а от з Вашими будуть проблеми і це 100% :wink:

а я на всі купив біткоїна

"закройте обратно Америку,
в нашей гавани паника..." ©
flysoulfly
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1729 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вибори-вибори, депутати - пі..ри.
https://www.apk-inform.com/uk/harvest/1543891
Навіть самі орки повідомляють про скорочення врожаю близько 20% від минулого року.
На цьому фоні (але він регіональний, світ про це широко не знає) виходить заспокоюючий звіт Міністресва сільського господарства США про скорочення врожаю всього на 1 млн. т по пшениці та 1.3 млн. т по фуражу відносно вересневого звіту і всього близько 10% скорочення врожаю відносно минулого року.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde1024.pdf
Тобто щоб перед виборами в США не було "чорних лебедів", йде замилювання очей всьому світу у питанні продовольчої безпеки.
Детально вся ситуація була розписана раніше.
viewtopic.php?p=5773660#p5773660
Denik
 
Повідомлень: 3278
З нами з: 23.02.09
Подякував: 677 раз.
Подякували: 1153 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 04:13

  Успіх написав:
  Hotab написав:Ну і Успіх-и, як без них
Нє, плять - зарплати/премії в гривні тримати?))

Ще в нерухомості можна, але це ж не з окопу/бліндажу її роздивлятись/купувати?))


А так це ти винний в просідання курсу :D

А якщо чесно то я так квартиру в новобудові і придбав.
Місце знаю, відгуки про компанію і будинок перечитав і все.
Ну і батькам кошти закинув, вони і придбали.

Так що вкаладай, підтримай економіку.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2920 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:45

  Shaman написав:бо якщо проводити, як оплату через термінал, то треба сплачувати еквайринг до 3% - за чий рахунок? щоб не було таких суперечок, то оплату чужих коштів проводять як перевод. послуги Нової пошти можна оплатити карткою.

питання напевне в тому, що їх теж зобов'язали відслідковувати перекази, то му всі ці нелегальні продавці з OLX трошки встряли. так, потроху бізнес почнуть переводи на ФОП картки

Еквайрінгу в 3% вже давно немає, з часів коли чечоткін підняв хайп що йому бідненькому треба платити так багато і страждають клієнти, але як завжди, знизили, але ціни залишили і ці цинічні пани стали просто заробляти більше, зате клієнти банків стали отримувати менше і платити більше за картки.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5218
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:48

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:бо якщо проводити, як оплату через термінал, то треба сплачувати еквайринг до 3% - за чий рахунок? щоб не було таких суперечок, то оплату чужих коштів проводять як перевод. послуги Нової пошти можна оплатити карткою.

питання напевне в тому, що їх теж зобов'язали відслідковувати перекази, то му всі ці нелегальні продавці з OLX трошки встряли. так, потроху бізнес почнуть переводи на ФОП картки

Еквайрінгу в 3% вже давно немає, з часів коли чечоткін підняв хайп що йому бідненькому треба платити так багато і страждають клієнти, але як завжди, знизили, але ціни залишили і ці цинічні пани стали просто заробляти більше, зате клієнти банків стали отримувати менше і платити більше за картки.

хайп він підняв, але це чимось глобальним не закінчилося. добре немає 3%, є 2,5% - безкоштовним це не зробили. тому нічого не міняється - щоб не було розборок з продавцями де мої 2%, операцію проводять як переказ.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7024
З нами з: 29.09.19
Подякував: 672 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 09:23

  _Mykola_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.

Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити? :shock: Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться? :?

Прозора... але чому ж післяплата відправлень йде як послуга з переведення грошей з карти на карту? :roll:

Потому что раньше шло как готівковий переказ с финмоном от 5000. Готівкові перекази куда как опаснее в плане финансирования терроризма и производства оружия массового поражения.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5402
З нами з: 18.12.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11656116571165811659
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3466, 3467, 3468
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34676 37127847
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 12:00
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13315662
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23233615
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.