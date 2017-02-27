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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11657116581165911660>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 48
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
46%
22
42,00-42,50
19%
9
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
8%
4
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 17:11

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:що буде зі звичайними доларами які є у пересічних на чорний день (які вони купили в обмінках і у мінял на базарі) в звязку з введеням в недалекому майбутньому CBDC?

З їхніми нічого не буде,а от з Вашими будуть проблеми і це 100% :wink:

а я на всі купив біткоїна
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 18:11

  _Mykola_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.

Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити? :shock: Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться? :?

Прозора... але чому ж післяплата відправлень йде як послуга з переведення грошей з карти на карту? :roll:

бо якщо проводити, як оплату через термінал, то треба сплачувати еквайринг до 3% - за чий рахунок? щоб не було таких суперечок, то оплату чужих коштів проводять як перевод. послуги Нової пошти можна оплатити карткою.

питання напевне в тому, що їх теж зобов'язали відслідковувати перекази, то му всі ці нелегальні продавці з OLX трошки встряли. так, потроху бізнес почнуть переводи на ФОП картки
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:01

  Yuri_61 написав:
  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:що буде зі звичайними доларами які є у пересічних на чорний день (які вони купили в обмінках і у мінял на базарі) в звязку з введеням в недалекому майбутньому CBDC?

З їхніми нічого не буде,а от з Вашими будуть проблеми і це 100% :wink:

а я на всі купив біткоїна

"закройте обратно Америку,
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вибори-вибори, депутати - пі..ри.
https://www.apk-inform.com/uk/harvest/1543891
Навіть самі орки повідомляють про скорочення врожаю близько 20% від минулого року.
На цьому фоні (але він регіональний, світ про це широко не знає) виходить заспокоюючий звіт Міністресва сільського господарства США про скорочення врожаю всього на 1 млн. т по пшениці та 1.3 млн. т по фуражу відносно вересневого звіту і всього близько 10% скорочення врожаю відносно минулого року.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde1024.pdf
Тобто щоб перед виборами в США не було "чорних лебедів", йде замилювання очей всьому світу у питанні продовольчої безпеки.
Детально вся ситуація була розписана раніше.
viewtopic.php?p=5773660#p5773660
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 04:13

  Успіх написав:
  Hotab написав:Ну і Успіх-и, як без них
Нє, плять - зарплати/премії в гривні тримати?))

Ще в нерухомості можна, але це ж не з окопу/бліндажу її роздивлятись/купувати?))


А так це ти винний в просідання курсу :D

А якщо чесно то я так квартиру в новобудові і придбав.
Місце знаю, відгуки про компанію і будинок перечитав і все.
Ну і батькам кошти закинув, вони і придбали.

Так що вкаладай, підтримай економіку.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:45

  Shaman написав:бо якщо проводити, як оплату через термінал, то треба сплачувати еквайринг до 3% - за чий рахунок? щоб не було таких суперечок, то оплату чужих коштів проводять як перевод. послуги Нової пошти можна оплатити карткою.

питання напевне в тому, що їх теж зобов'язали відслідковувати перекази, то му всі ці нелегальні продавці з OLX трошки встряли. так, потроху бізнес почнуть переводи на ФОП картки

Еквайрінгу в 3% вже давно немає, з часів коли чечоткін підняв хайп що йому бідненькому треба платити так багато і страждають клієнти, але як завжди, знизили, але ціни залишили і ці цинічні пани стали просто заробляти більше, зате клієнти банків стали отримувати менше і платити більше за картки.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:48

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:бо якщо проводити, як оплату через термінал, то треба сплачувати еквайринг до 3% - за чий рахунок? щоб не було таких суперечок, то оплату чужих коштів проводять як перевод. послуги Нової пошти можна оплатити карткою.

питання напевне в тому, що їх теж зобов'язали відслідковувати перекази, то му всі ці нелегальні продавці з OLX трошки встряли. так, потроху бізнес почнуть переводи на ФОП картки

Еквайрінгу в 3% вже давно немає, з часів коли чечоткін підняв хайп що йому бідненькому треба платити так багато і страждають клієнти, але як завжди, знизили, але ціни залишили і ці цинічні пани стали просто заробляти більше, зате клієнти банків стали отримувати менше і платити більше за картки.

хайп він підняв, але це чимось глобальним не закінчилося. добре немає 3%, є 2,5% - безкоштовним це не зробили. тому нічого не міняється - щоб не було розборок з продавцями де мої 2%, операцію проводять як переказ.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 09:23

  _Mykola_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  BeneFuckTor написав:Щось нуль/зеро повідомленть про заборони та нові правила для операторів як новапей, як це вплине на курс/економіку, чи допоможе вивести з тіні щось.

Новапей абсолютно прозора і працююча в правовому полі ФК і міжнародна платіжна система - хто не знає це нова пошта, як її можна заборонити? :shock: Відкривав там рахунок ФОП - так от фінмон там набагто жорсткіший ніж в приваті та лікпей про яку тут тінь йдеться? :?

Прозора... але чому ж післяплата відправлень йде як послуга з переведення грошей з карти на карту? :roll:

Потому что раньше шло как готівковий переказ с финмоном от 5000. Готівкові перекази куда как опаснее в плане финансирования терроризма и производства оружия массового поражения.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:29

Василь-Рівне

так зараз уже кожна собака маркетплейс, і алло, і епіцентр, і пром, фокстрот, і стілус, і хз ще хто.
конкуренція присутня, ніхто там мільярди з повітря не робить
а от примушувати покупця по суті платити 2 і більше % банку, щоб потім отримати якусь частину назад, якщо буде себе добре поводити — це шляпа, звісно.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 11:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  smdtranz написав:так зараз уже кожна собака маркетплейс, і алло, і епіцентр, і пром, фокстрот, і стілус, і хз ще хто.
конкуренція присутня, ніхто там мільярди з повітря не робить
а от примушувати покупця по суті платити 2 і більше % банку, щоб потім отримати якусь частину назад, якщо буде себе добре поводити — це шляпа, звісно.

Тобто банк з маркетплейсу дере комісію, а маркетплейс має зі своєї кишені Вам це компенсовувати? Так? Обурення чому не на халяву? Так до банків пред'являйте претензію, а маркетплейси тут причому?
Василь-Рівне
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