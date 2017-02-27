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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11657116581165911660

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 48
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
46%
22
42,00-42,50
19%
9
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
8%
4
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 11:14

  Василь-Рівне написав:
  smdtranz написав:так зараз уже кожна собака маркетплейс, і алло, і епіцентр, і пром, фокстрот, і стілус, і хз ще хто.
конкуренція присутня, ніхто там мільярди з повітря не робить
а от примушувати покупця по суті платити 2 і більше % банку, щоб потім отримати якусь частину назад, якщо буде себе добре поводити — це шляпа, звісно.

Тобто банк з маркетплейсу дере комісію, а маркетплейс має зі своєї кишені Вам це компенсовувати? Так? Обурення чому не на халяву? Так до банків пред'являйте претензію, а маркетплейси тут причому?


так у мене в основному претензії до монополії банків і платіжних систем, а не до маркетплейсів. продавець з базару так само платить за користування терміналом, що враховує в ціну товарів для покупця.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 11:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нащо вкотре піднімати 100 разів обговорену тему? Звичайна боротьба одного бізнеса з іншим, рітейлу з транзакційним. От тільки не було б в рітейлу тої платіжної інфраструктури, якби не той інтерчейндж, проти якого вони почали боротися, і врешті, доборолися. Те що покупцям з того нічим краще не стане було й так очевидно. Просто частина прибутку перейшла від транзакційного бізнесу до торговців, от і все.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 11:38

Касательно перспектив евро, как валюты. Есть над чем задуматься...
Доллар США - выглядит более привлекательно.

Упадок Европы уже не остановить – у ЕС "почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в этом жестоком мире".

Об этом пишет американское издание Bloomberg.

"Сочетание политической скованности, внешних угроз и экономического кризиса грозит положить конец амбициям Евросоюза стать самостоятельной глобальной силой и подтолкнуть страны - члены ЕС к защите собственных интересов", – пишет агентство.

Среди признаков, указывающих на тревожные тенденции, издание видит рост позиций ультраправых партий, закрытие автомобильных заводов в Германии и то, что "американские технологические гиганты отворачиваются от европейского рынка из-за новых ограничений на технологии искусственного интеллекта".

Кроме этого, отмечается "катастрофически низкий" рост производительности труда в странах ЕС. Это "подрывает способность Евросоюза действовать как единый и динамичный экономический блок, понижая его статус и реальную способность реагировать на широкий спектр угроз, включая Россию и вероятный приход к власти Трампа".
Victor8
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