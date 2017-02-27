Додано: Пон 14 жов, 2024 13:24

Що найбільше впливало на курс минулого тижня?



Минулого тижня стало відомо, що у вересні міжнародні резерви України знизились на 8,1% - до 38,9 млрд доларів США. Поки що це ніяк не відобразилось на можливостях Національного банка втримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. Щоправда обсяг щоденних валютних інтервенцій довелось значно збільшити. За період від 7 до 11 жовтня НБУ продав 877,38 млн доларів (на 156,23 млн доларів або 21,7% більше, ніж тижнем раніше). Наприкінці минулого тижня котирування безготівкового долара знаходились на рівні 41,14 грн на позиції «бід» і 41,16 грн на позиції «оффер», тобто практично не змінилися порівняно з 4 жовтня.



Стабільність котирувань на міжбанку позитивно вплинула на цінники на продаж готівкового долара. Гуртові обмінні пункти Києва протягом всього минулого тижня продавали долар за ціною 41,42-41,47 грн.



На міжнародному валютному ринку FOREX вирішальним фактором залишається ситуація на Близькому Сході. Євро продовжив падіння до долара США. 10 жовтня він знижувався до відмітки 1,0900, а закінчив тиждень на відмітці 1,0936.



Прогноз на цей тиждень



Незважаючи на те, що у вересні обсяги фінансової допомоги, що надходить з-за кордону, істотно знизилися, це поки не вплинуло на здатність НБУ керувати валютним ринком, уникаючи подальшого падіння національної валюти.



За умови збереження режиму щоденних валютних інтервенцій Національному банку буде не складно продовжити утримувати курс безготівкового долара у межах 41,00-41,50 грн як мінімум до кінця жовтня.



За умови стабільного безготівкового курса долара баланс попиту і пропозиції на готівковому ринку збережеться, а це, своєю чергою, означає, що долар у київських гуртових обмінних пунктах будуть продавати за ціною від 41,40 до 41,60 грн.



Що ж до курса євро на світовому валютному ринку FOREX, ймовірність його подальшого падіння буде безпосередньо залежати від розвитку подій навколо Ізраїлю та Ірану. Якщо Ізраїль все ж завдасть удару у відповідь по Ірану, євро впаде нижче відмітки 1,09.