smdtranz написав:так зараз уже кожна собака маркетплейс, і алло, і епіцентр, і пром, фокстрот, і стілус, і хз ще хто. конкуренція присутня, ніхто там мільярди з повітря не робить а от примушувати покупця по суті платити 2 і більше % банку, щоб потім отримати якусь частину назад, якщо буде себе добре поводити — це шляпа, звісно.
Тобто банк з маркетплейсу дере комісію, а маркетплейс має зі своєї кишені Вам це компенсовувати? Так? Обурення чому не на халяву? Так до банків пред'являйте претензію, а маркетплейси тут причому?
так у мене в основному претензії до монополії банків і платіжних систем, а не до маркетплейсів. продавець з базару так само платить за користування терміналом, що враховує в ціну товарів для покупця.
Нащо вкотре піднімати 100 разів обговорену тему? Звичайна боротьба одного бізнеса з іншим, рітейлу з транзакційним. От тільки не було б в рітейлу тої платіжної інфраструктури, якби не той інтерчейндж, проти якого вони почали боротися, і врешті, доборолися. Те що покупцям з того нічим краще не стане було й так очевидно. Просто частина прибутку перейшла від транзакційного бізнесу до торговців, от і все.
Касательно перспектив евро, как валюты. Есть над чем задуматься... Доллар США - выглядит более привлекательно.
Упадок Европы уже не остановить – у ЕС "почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в этом жестоком мире".
Об этом пишет американское издание Bloomberg.
"Сочетание политической скованности, внешних угроз и экономического кризиса грозит положить конец амбициям Евросоюза стать самостоятельной глобальной силой и подтолкнуть страны - члены ЕС к защите собственных интересов", – пишет агентство.
Среди признаков, указывающих на тревожные тенденции, издание видит рост позиций ультраправых партий, закрытие автомобильных заводов в Германии и то, что "американские технологические гиганты отворачиваются от европейского рынка из-за новых ограничений на технологии искусственного интеллекта".
Кроме этого, отмечается "катастрофически низкий" рост производительности труда в странах ЕС. Это "подрывает способность Евросоюза действовать как единый и динамичный экономический блок, понижая его статус и реальную способность реагировать на широкий спектр угроз, включая Россию и вероятный приход к власти Трампа".
Victor8 написав:Упадок Европы уже не остановить – у ЕС "почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в этом жестоком мире".
Об этом пишет американское издание Bloomberg
не удивлюсь, если не только ИлонМаску денег на Х открыто дают АвеныМладшие, но теперь уже и в редакциях Блумбергов давно сидят некоторые искренние (или на довольствии) поклонники идей дугиных и всяческих других "от_реки_до_моря".
В п’ятницю, 11 жовтня, Рада директорів МВФ прийняла рішення щодо зменшення рівня своїх комісій (charges, surcharges та commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються, та в яких є програми фінансування від Фонду. https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... RN8uMSW2SA
В середньому розмір комісій зменшується на 36%, що зменшить доходи МВФ приблизно на 1.2 млрд дол на рік.
Це рішення також має позитивний вплив для України: наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на 130 млн дол. Приймаючи до уваги майбутні транші МВФ по існуючій програмі, ефект на наступні 5 років – 650-700 млн доларів. Не погано, в тому числі тому, що затрати для України зменшуються на рівні 38-39%, тобто більше, ніж для інших країн.
Минулого тижня стало відомо, що у вересні міжнародні резерви України знизились на 8,1% - до 38,9 млрд доларів США. Поки що це ніяк не відобразилось на можливостях Національного банка втримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. Щоправда обсяг щоденних валютних інтервенцій довелось значно збільшити. За період від 7 до 11 жовтня НБУ продав 877,38 млн доларів (на 156,23 млн доларів або 21,7% більше, ніж тижнем раніше). Наприкінці минулого тижня котирування безготівкового долара знаходились на рівні 41,14 грн на позиції «бід» і 41,16 грн на позиції «оффер», тобто практично не змінилися порівняно з 4 жовтня.
Стабільність котирувань на міжбанку позитивно вплинула на цінники на продаж готівкового долара. Гуртові обмінні пункти Києва протягом всього минулого тижня продавали долар за ціною 41,42-41,47 грн.
На міжнародному валютному ринку FOREX вирішальним фактором залишається ситуація на Близькому Сході. Євро продовжив падіння до долара США. 10 жовтня він знижувався до відмітки 1,0900, а закінчив тиждень на відмітці 1,0936.
Прогноз на цей тиждень
Незважаючи на те, що у вересні обсяги фінансової допомоги, що надходить з-за кордону, істотно знизилися, це поки не вплинуло на здатність НБУ керувати валютним ринком, уникаючи подальшого падіння національної валюти.
За умови збереження режиму щоденних валютних інтервенцій Національному банку буде не складно продовжити утримувати курс безготівкового долара у межах 41,00-41,50 грн як мінімум до кінця жовтня.
За умови стабільного безготівкового курса долара баланс попиту і пропозиції на готівковому ринку збережеться, а це, своєю чергою, означає, що долар у київських гуртових обмінних пунктах будуть продавати за ціною від 41,40 до 41,60 грн.
Що ж до курса євро на світовому валютному ринку FOREX, ймовірність його подальшого падіння буде безпосередньо залежати від розвитку подій навколо Ізраїлю та Ірану. Якщо Ізраїль все ж завдасть удару у відповідь по Ірану, євро впаде нижче відмітки 1,09.
В Европе EUR/USD торговался с понижением на 0,1%, в районе 1,0936, в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг и, как ожидается, будет сопровождаться снижением ставки на 25 базисных пунктов.
Деловая активность в еврозоне неожиданно сократилась в сентябре, а инфляция упала ниже целевого уровня ЕЦБ в 2% — данные свидетельствуют о том, что экономика региона находится в худшем состоянии, чем на момент последнего заседания политиков.
«Если ЕЦБ не снизит ставки в октябре, рынок решит, что центральный банк отстает от графика и потенциально совершает ошибку в политике», — сказал главный европейский экономист Deutsche Bank Марк Уолл.
так зараз уже кожна собака маркетплейс, і алло, і епіцентр, і пром, фокстрот, і стілус, і хз ще хто. конкуренція присутня, ніхто там мільярди з повітря не робить а от примушувати покупця по суті платити 2 і більше % банку, щоб потім отримати якусь частину назад, якщо буде себе добре поводити — це шляпа, звісно.
В "розетке" - оплачиваешь при оформлении заказа списанием с карты (еще периодически и со скидкой в 5% для карт "мастеркард" Приват-а), а в "эпицентре" - наличными/картой при получении заказанного товара БЕЗ сплати: "2 і більше % банку". "Пром" (с поставкой НП и разблокировкой ранее оплаченных средств после получения товара на НП, т.н. "ПромОплата") - тоже БЕЗ %%.
jabba написав:Потому что раньше шло как готівковий переказ с финмоном от 5000
Даже не перевод, а пересыл НП говорила, что она не финансовое учреждение и услуга наложенного платежа реализовывается физической отправкой купюр. Т.е. продавец якобы получал именно те купюры, которыми платил покупатель. И никаких карточек, есессно, но тогда ими и за услуги НП заплатить было нельзя. Про финмон не скажу. 5000 грн тогда были очень приличной суммой и даже не знаю что такого могло захотеться купить с наложенным платежом, чтобы за 5000 выйти.