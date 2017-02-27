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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 жов, 2024 18:00
moveton написав: Миша-клиент написав:
банку". "Пром" (с поставкой НП и разблокировкой ранее оплаченных средств после получения товара на НП, т.н. "ПромОплата") - тоже БЕЗ %%.
И давно без процентов? В этом году случайно провёл ПромОплату за счёт кредитных и банк всё так же содрал комис за P2P так же, как и в OLX доставке.
платил в этом году СВОИМИ несколько раз. НАСКОЛЬКО знаю, Р2Р кредиитными - приравнивается к обналичке кредита, со взиманием комиссии!
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