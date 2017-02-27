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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11658116591166011661

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 48
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
15%
7
41,50-42,00
46%
22
42,00-42,50
19%
9
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
8%
4
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:00

  moveton написав:
  Миша-клиент написав:банку". "Пром" (с поставкой НП и разблокировкой ранее оплаченных средств после получения товара на НП, т.н. "ПромОплата") - тоже БЕЗ %%.

И давно без процентов? В этом году случайно провёл ПромОплату за счёт кредитных и банк всё так же содрал комис за P2P так же, как и в OLX доставке.


платил в этом году СВОИМИ несколько раз. НАСКОЛЬКО знаю, Р2Р кредиитными - приравнивается к обналичке кредита, со взиманием комиссии!
Миша-клиент
 
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