Додано: Пон 14 жов, 2024 20:51

Миша-клиент написав: moveton написав: Миша-клиент написав: банку". "Пром" (с поставкой НП и разблокировкой ранее оплаченных средств после получения товара на НП, т.н. "ПромОплата") - тоже БЕЗ %%. банку". "Пром" (с поставкой НП и разблокировкой ранее оплаченных средств после получения товара на НП, т.н. "ПромОплата") - тоже БЕЗ %%.

И давно без процентов? В этом году случайно провёл ПромОплату за счёт кредитных и банк всё так же содрал комис за P2P так же, как и в OLX доставке. И давно без процентов? В этом году случайно провёл ПромОплату за счёт кредитных и банк всё так же содрал комис за P2P так же, как и в OLX доставке.



платил в этом году СВОИМИ несколько раз. НАСКОЛЬКО знаю, Р2Р кредиитными - приравнивается к обналичке кредита, со взиманием комиссии! платил в этом году СВОИМИ несколько раз. НАСКОЛЬКО знаю, Р2Р кредиитными - приравнивается к обналичке кредита, со взиманием комиссии!

Ну так о каком же отсутствии процентов речь? Вот за услуги НП или, например, на Розетке, я могу заплатить кредитными и с меня ничего за это не снимут, а может даже и повышенный кэшбек по сравнению с оплатой своими дадут. Банкет этот за счёт того, что НП при этом получит на пару процентов меньше, чем спишут с меня. Или где-то видно, что НП именно столько и получает? Очень интересно где это посмотреть.А OLX доставка и ПромОплата берут через P2P для того, чтобы эти пару процентов не платить сами, но при этом покупатель попадет на комис своего банка за P2P (в частных случаях он может быть нулевым) и отсутствие кэшбека. Как провести ПромОплату за кредитные, чтобы не взяли комис, я бы тоже узнал. Понятно, что за свои в некоторых банках комиса не будет. Но речь же о том, что замечательная ПромОплата принимается не через P2P, а как покупка. Вот это для меня новость.