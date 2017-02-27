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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 жов, 2024 18:00
moveton написав: Миша-клиент написав:
банку". "Пром" (с поставкой НП и разблокировкой ранее оплаченных средств после получения товара на НП, т.н. "ПромОплата") - тоже БЕЗ %%.
И давно без процентов? В этом году случайно провёл ПромОплату за счёт кредитных и банк всё так же содрал комис за P2P так же, как и в OLX доставке.
платил в этом году СВОИМИ несколько раз. НАСКОЛЬКО знаю, Р2Р кредиитными - приравнивается к обналичке кредита, со взиманием комиссии!
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:50
курс доляра як вкопаний в обмінках Харківа
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Додано: Пон 14 жов, 2024 20:51
Миша-клиент написав: moveton написав: Миша-клиент написав:
банку". "Пром" (с поставкой НП и разблокировкой ранее оплаченных средств после получения товара на НП, т.н. "ПромОплата") - тоже БЕЗ %%.
И давно без процентов? В этом году случайно провёл ПромОплату за счёт кредитных и банк всё так же содрал комис за P2P так же, как и в OLX доставке.
платил в этом году СВОИМИ несколько раз. НАСКОЛЬКО знаю, Р2Р кредиитными - приравнивается к обналичке кредита, со взиманием комиссии!
Ну так о каком же отсутствии процентов речь? Вот за услуги НП или, например, на Розетке, я могу заплатить кредитными и с меня ничего за это не снимут, а может даже и повышенный кэшбек по сравнению с оплатой своими дадут. Банкет этот за счёт того, что НП при этом получит на пару процентов меньше, чем спишут с меня. Или где-то видно, что НП именно столько и получает? Очень интересно где это посмотреть.
А OLX доставка и ПромОплата берут через P2P для того, чтобы эти пару процентов не платить сами, но при этом покупатель попадет на комис своего банка за P2P (в частных случаях он может быть нулевым) и отсутствие кэшбека. Как провести ПромОплату за кредитные, чтобы не взяли комис, я бы тоже узнал. Понятно, что за свои в некоторых банках комиса не будет. Но речь же о том, что замечательная ПромОплата принимается не через P2P, а как покупка. Вот это для меня новость.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 21:57
Миша-клиент написав: smdtranz написав:Василь-Рівне
так зараз уже кожна собака маркетплейс, і алло, і епіцентр, і пром, фокстрот, і стілус, і хз ще хто.
конкуренція присутня, ніхто там мільярди з повітря не робить
а от примушувати покупця по суті платити 2 і більше % банку, щоб потім отримати якусь частину назад, якщо буде себе добре поводити — це шляпа, звісно.
В "розетке" - оплачиваешь при оформлении заказа списанием с карты (еще периодически и со скидкой в 5% для карт "мастеркард" Приват-а), а в "эпицентре" - наличными/картой при получении заказанного товара БЕЗ сплати: "2 і більше % банку". "Пром" (с поставкой НП и разблокировкой ранее оплаченных средств после получения товара на НП, т.н. "ПромОплата") - тоже БЕЗ %%.
Услуги маркетплейсов для продавцов обходяться в более чем 11%- розетка , немного меньше пром 8,6%
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Додано: Вів 15 жов, 2024 02:09
Колеги, прошу підказати, в яких банках залишилися безкомісійні: зарахування безготівкового долара і видача його пристойною готівкою без умов відстоювання, депо, плати за обслуг. рахунку тощо?
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:28
moveton написав:
Как провести ПромОплату за кредитные, чтобы не взяли комис, я бы тоже узнал. Понятно, что за свои в некоторых банках комиса не будет. Но речь же о том, что замечательная ПромОплата принимается не через P2P, а как покупка. Вот это для меня новость.
перед оплатою дивіться розділ Отримувач - якщо там картка то це класичний п2п, якщо ІБАН то це оплата з кешбеком за маркетплейси.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:47
yama написав:
Услуги маркетплейсов для продавцов обходяться в более чем 11%- розетка , немного меньше пром 8,6%
Множте ці цифри на 2
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:52
Василь-Рівне написав: yama написав:
Услуги маркетплейсов для продавцов обходяться в более чем 11%- розетка , немного меньше пром 8,6%
Множте ці цифри на 2
Інколи розетка вказує хто саме продавець на її площадці. І можна пошукати його і звернутись напряму.
Дешевше не виходило все одно
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