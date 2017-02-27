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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11659116601166111662

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 50
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
14%
7
41,50-42,00
46%
23
42,00-42,50
20%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
8%
4
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:22

Как-то была информация о том, что пенсионеры серьезно влияют на покупку наличной валюты в Украине.

Реалии, правда, совершенно другие.

В Україні станом на початок жовтня налічується 10,34 мільйонів пенсіонерів. У 43% пенсіонерів виплати менше 100 доларів, більше половини з них одержують лише 66 доларів або 2 760 гривень на місяць.

У жовтні середня пенсія в Україні становила 5 851 гривень або 141 долар.

Лише у 12,7% або 1,3 мільйона українців пенсії більше ніж 10 тисяч гривень. У середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 гривень або 370 доларів.

Найвищі пенсії у Києві – близько 7,9 тисяч гривень.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:11

  Victor8 написав:Как-то была информация о том, что пенсионеры серьезно влияют на покупку наличной валюты в Украине.

Реалии, правда, совершенно другие.

В Україні станом на початок жовтня налічується 10,34 мільйонів пенсіонерів. У 43% пенсіонерів виплати менше 100 доларів, більше половини з них одержують лише 66 доларів або 2 760 гривень на місяць.

У жовтні середня пенсія в Україні становила 5 851 гривень або 141 долар.

Лише у 12,7% або 1,3 мільйона українців пенсії більше ніж 10 тисяч гривень. У середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 гривень або 370 доларів.

Найвищі пенсії у Києві – близько 7,9 тисяч гривень.

Фактично пенсія=злидні
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

курс долара в обмінках стоїть, як вкопаний
НБУ пересічних "розвів" що називається з курсом долара, як першокласників, коли 2 жовтня 2023 року курс долара різко вниз пішов всупереч всіх очікувань. Він зробив це навмисно, щоб збити людей з пантелику і це йому вдалося, бо потім через тиждень улаштував багатомісячний ривок вверх.
такі дії характерні для шахраїв і не личать НБУ.
Замість прозорості НБУ все робить, щоб обманути очікування пересічних.
Ну разве на такие действия с курсом со стороны НБУ заслужил украинский народ?
С народом надо быть честным, заранее предупреждая, будет ли курс долара повышаться и насколько гривен и в течении какого времени.
Заслуживает ли уважение руководство НБУ? Увы нет, в связи с их манипуляциями с курсом доллара, непрозрачностью курсообразования.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:38

  Yuri_61 написав:курс долара в обмінках стоїть, як вкопаний
НБУ пересічних "розвів" що називається з курсом долара, як першокласників, коли 2 жовтня 2023 року курс долара різко вниз пішов всупереч всіх очікувань. Він зробив це навмисно, щоб збити людей з пантелику і це йому вдалося, бо потім через тиждень улаштував багатомісячний ривок вверх.
такі дії характерні для шахраїв і не личать НБУ.
Замість прозорості НБУ все робить, щоб обманути очікування пересічних.
Ну разве на такие действия с курсом со стороны НБУ заслужил украинский народ?
С народом надо быть честным, заранее предупреждая, будет ли курс долара повышаться и насколько гривен и в течении какого времени.
Заслуживает ли уважение руководство НБУ? Увы нет, в связи с их манипуляциями с курсом доллара, непрозрачностью курсообразования.

Не вистачає ангдійськоі мови
Investor_K
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