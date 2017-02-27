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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 жов, 2024 11:22
Как-то была информация о том, что пенсионеры серьезно влияют на покупку наличной валюты в Украине.
Реалии, правда, совершенно другие.
В Україні станом на початок жовтня налічується 10,34 мільйонів пенсіонерів. У 43% пенсіонерів виплати менше 100 доларів, більше половини з них одержують лише 66 доларів або 2 760 гривень на місяць.
У жовтні середня пенсія в Україні становила 5 851 гривень або 141 долар.
Лише у 12,7% або 1,3 мільйона українців пенсії більше ніж 10 тисяч гривень. У середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 гривень або 370 доларів.
Найвищі пенсії у Києві – близько 7,9 тисяч гривень.
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Victor8
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Додано: Сер 16 жов, 2024 12:11
Victor8 написав:
Как-то была информация о том, что пенсионеры серьезно влияют на покупку наличной валюты в Украине.
Реалии, правда, совершенно другие.
В Україні станом на початок жовтня налічується 10,34 мільйонів пенсіонерів. У 43% пенсіонерів виплати менше 100 доларів, більше половини з них одержують лише 66 доларів або 2 760 гривень на місяць.
У жовтні середня пенсія в Україні становила 5 851 гривень або 141 долар.
Лише у 12,7% або 1,3 мільйона українців пенсії більше ніж 10 тисяч гривень. У середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 гривень або 370 доларів.
Найвищі пенсії у Києві – близько 7,9 тисяч гривень.
Фактично пенсія=злидні
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Investor_K
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:10
курс долара в обмінках стоїть, як вкопаний
НБУ пересічних "розвів" що називається з курсом долара, як першокласників, коли 2 жовтня 2023 року курс долара різко вниз пішов всупереч всіх очікувань. Він зробив це навмисно, щоб збити людей з пантелику і це йому вдалося, бо потім через тиждень улаштував багатомісячний ривок вверх.
такі дії характерні для шахраїв і не личать НБУ.
Замість прозорості НБУ все робить, щоб обманути очікування пересічних.
Ну разве на такие действия с курсом со стороны НБУ заслужил украинский народ?
С народом надо быть честным, заранее предупреждая, будет ли курс долара повышаться и насколько гривен и в течении какого времени.
Заслуживает ли уважение руководство НБУ? Увы нет, в связи с их манипуляциями с курсом доллара, непрозрачностью курсообразования.
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Yuri_61
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Додано: Сер 16 жов, 2024 18:38
Yuri_61 написав:
курс долара в обмінках стоїть, як вкопаний
НБУ пересічних "розвів" що називається з курсом долара, як першокласників, коли 2 жовтня 2023 року курс долара різко вниз пішов всупереч всіх очікувань. Він зробив це навмисно, щоб збити людей з пантелику і це йому вдалося, бо потім через тиждень улаштував багатомісячний ривок вверх.
такі дії характерні для шахраїв і не личать НБУ.
Замість прозорості НБУ все робить, щоб обманути очікування пересічних.
Ну разве на такие действия с курсом со стороны НБУ заслужил украинский народ?
С народом надо быть честным, заранее предупреждая, будет ли курс долара повышаться и насколько гривен и в течении какого времени.
Заслуживает ли уважение руководство НБУ? Увы нет, в связи с их манипуляциями с курсом доллара, непрозрачностью курсообразования.
Не вистачає ангдійськоі мови
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Investor_K
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:29
Investor_K написав: Victor8 написав:
Как-то была информация о том, что пенсионеры серьезно влияют на покупку наличной валюты в Украине.
Реалии, правда, совершенно другие.
В Україні станом на початок жовтня налічується 10,34 мільйонів пенсіонерів. У 43% пенсіонерів виплати менше 100 доларів, більше половини з них одержують лише 66 доларів або 2 760 гривень на місяць.
У жовтні середня пенсія в Україні становила 5 851 гривень або 141 долар.
Лише у 12,7% або 1,3 мільйона українців пенсії більше ніж 10 тисяч гривень. У середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 гривень або 370 доларів.
Найвищі пенсії у Києві – близько 7,9 тисяч гривень.
Фактично пенсія=злидні
С какого возраста считаем "пенсионер"? С 45-ти лет???
И чему здесь удивляться?
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LEXX
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:53
LEXX написав:
С какого возраста считаем "пенсионер"? С 45-ти лет???
И чему здесь удивляться?
Давно так? С 1 апреля 2021 до 60 лет всем, кроме особых категорий, поставили. Когда успели до 45 понизить?
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moveton
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