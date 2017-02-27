НБУ пересічних "розвів" курсом долара, як першокласників, коли 2 жовтня 2023 року курс долара зробив різко вниз всупереч всіх очікувань. Він зробив це навмисно, щоб збити людей з пантелику і це йому вдалося, бо потім через тиждень улаштував багатомісячний ривок вверх. Такі дії НБУ - це маніпуляції з курсом долара та непрозорість курсоутворення повинні бути засуджені.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 16 жов, 2024 21:33, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61 написав:курс долара в обмінках стоїть, як вкопаний НБУ пересічних "розвів" що називається з курсом долара, як першокласників, коли 2 жовтня 2023 року курс долара різко вниз пішов всупереч всіх очікувань. Він зробив це навмисно, щоб збити людей з пантелику і це йому вдалося, бо потім через тиждень улаштував багатомісячний ривок вверх. такі дії характерні для шахраїв і не личать НБУ. Замість прозорості НБУ все робить, щоб обманути очікування пересічних. Ну разве на такие действия с курсом со стороны НБУ заслужил украинский народ? С народом надо быть честным, заранее предупреждая, будет ли курс долара повышаться и насколько гривен и в течении какого времени. Заслуживает ли уважение руководство НБУ? Увы нет, в связи с их манипуляциями с курсом доллара, непрозрачностью курсообразования.
Yuri_61 написав:С народом надо быть честным, заранее предупреждая, будет ли курс долара повышаться и насколько гривен и в течении какого времени.
Это чтобы что? Чтобы каждый дурак мог заработать на спекуляциях? Так есть вариант проще: надо просто раздать всем поровну валютные резервы. Это будет абсолютно справедливо и вызовет огромное уважение у тех, кто вообще не понимает, что такое валютный рынок. Вот только мне кажется, что НБУ не нуждается в уважении таких людей.
Victor8 написав:В Україні станом на початок жовтня налічується 10,34 мільйонів пенсіонерів.
Зате інша категорія громадян, що включає безумовно і багатьох пенсіонерів, різко зменшується:
"В принципі у нас не вистачало робочих рук і робочих голів навіть перед початком повномасштабного вторгнення, і після війни це буде наша найбільша проблема", - вважає економічний оглядач Сергій Фурса. На погляд експерта, повернути усіх з-за кордону не вийде, і що довше триває війна, то вищим буде відсоток неповернення, бо люди адаптуються до іншого життя. У телеінтерв'ю він зауважив і ще одну проблему: йдеться не лише про брак робочих рук, але й про менші доходи бюджету. А це, у свою чергу, означатиме, зокрема, і проблеми із виплатою пенсій – адже "пенсії треба платити звідкись". У банках вказують на інший аспект проблеми - зменшення кількості тих, кому потрібні банківські послуги. "Найбільший ризик, який ми бачимо на сьогодні, це зменшення bankable population. Це люди, які залишаються в Україні", - каже Наталія Гуріна, заступниця голови правління з управління ризиками Raiffeisen Bank Україна. За розрахунками банку, кількість українців, які потребують банківських послуг, вже знизилася з 18 до 13 млн, а "в останніх прогнозах, які приходять, вони вже на рівні 11 млн". https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c93px84133jo
Так що ділити резерви (і борги) можна на значно меншу к-ть
Олежан написав:к тому времени как откроют границы - будет миллионов 7 "які потребують банківських послуг"
после открытия границ - не более 4 млн
с будущим в стране, ой, с планом перемоги все понятно
Даже, когда война закончится, границы откроют не сразу. Сейчас уже об этом говорят. Есть предложения 2-3 года после войны - держать "границу на замке" (для мужчин 18-60), чтобы поднимали внутренний ВВП, и обеспечивали курсовую стабильность национальной валюты Украины.