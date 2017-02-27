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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11660116611166211663

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 50
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
14%
7
41,50-42,00
46%
23
42,00-42,50
20%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
8%
4
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:53

  Victor8 написав:
  Олежан написав:к тому времени как откроют границы - будет миллионов 7 "які потребують банківських послуг"

после открытия границ - не более 4 млн

с будущим в стране, ой, с планом перемоги все понятно

Даже, когда война закончится, границы откроют не сразу.
Сейчас уже об этом говорят. :shock:
Есть предложения 2-3 года после войны - держать "границу на замке" (для мужчин 18-60), чтобы поднимали внутренний ВВП, и обеспечивали курсовую стабильность национальной валюты Украины.

гадаю, зроблять по-іншому - відмінять право залишатися в Європі й повернуть скільки там днів - 90, 180? й ніхто нікуди не поїде...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:57

Shaman
Не вірю (С). Європа не ми і там закони заднім числом не приймають. От в те, що не продовжать в чергове захист цілком вірю (Європейський союз 19 жовтня 2023 офіційно продовжив термін дії механізму тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року), але й так будуть якісь механізми, щоб залишити тих, хто вже працює.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:46

  Investor_K написав:
  Victor8 написав:Как-то была информация о том, что пенсионеры серьезно влияют на покупку наличной валюты в Украине.

Реалии, правда, совершенно другие.

В Україні станом на початок жовтня налічується 10,34 мільйонів пенсіонерів. У 43% пенсіонерів виплати менше 100 доларів, більше половини з них одержують лише 66 доларів або 2 760 гривень на місяць.

У жовтні середня пенсія в Україні становила 5 851 гривень або 141 долар.

Лише у 12,7% або 1,3 мільйона українців пенсії більше ніж 10 тисяч гривень. У середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 гривень або 370 доларів.

Найвищі пенсії у Києві – близько 7,9 тисяч гривень.

Фактично пенсія=злидні

Ну вы ж как то дожили на ней до своего столетнего юбилея
Значит хватает ёё и на курАчку, и на кефирчик, и на сырок с майонезом
барабашов
 
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