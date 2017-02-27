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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2024 11:53
Victor8 написав: Олежан написав:
к тому времени как откроют границы - будет миллионов 7 "які потребують банківських послуг"
после открытия границ - не более 4 млн
с будущим в стране, ой, с планом перемоги все понятно
Даже, когда война закончится, границы откроют не сразу.
Сейчас уже об этом говорят.
Есть предложения 2-3 года после войны - держать "границу на замке" (для мужчин 18-60), чтобы поднимали внутренний ВВП, и обеспечивали курсовую стабильность национальной валюты Украины.
гадаю, зроблять по-іншому - відмінять право залишатися в Європі й повернуть скільки там днів - 90, 180? й ніхто нікуди не поїде...
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Shaman
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Додано: Чет 17 жов, 2024 11:57
Shaman
Не вірю (С). Європа не ми і там закони заднім числом не приймають. От в те, що не продовжать в чергове захист цілком вірю (Європейський союз 19 жовтня 2023 офіційно продовжив термін дії механізму тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року), але й так будуть якісь механізми, щоб залишити тих, хто вже працює.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 17 жов, 2024 12:46
Investor_K написав: Victor8 написав:
Как-то была информация о том, что пенсионеры серьезно влияют на покупку наличной валюты в Украине.
Реалии, правда, совершенно другие.
В Україні станом на початок жовтня налічується 10,34 мільйонів пенсіонерів. У 43% пенсіонерів виплати менше 100 доларів, більше половини з них одержують лише 66 доларів або 2 760 гривень на місяць.
У жовтні середня пенсія в Україні становила 5 851 гривень або 141 долар.
Лише у 12,7% або 1,3 мільйона українців пенсії більше ніж 10 тисяч гривень. У середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 гривень або 370 доларів.
Найвищі пенсії у Києві – близько 7,9 тисяч гривень.
Фактично пенсія=злидні
Ну вы ж как то дожили на ней до своего столетнего юбилея
Значит хватает ёё и на курАчку, и на кефирчик, и на сырок с майонезом
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барабашов
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Додано: Чет 17 жов, 2024 13:07
Дюрі-бачі написав:Shaman
Не вірю (С). Європа не ми і там закони заднім числом не приймають. От в те, що не продовжать в чергове захист цілком вірю (Європейський союз 19 жовтня 2023 офіційно продовжив термін дії механізму тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року), але й так будуть якісь механізми, щоб залишити тих, хто вже працює.
Если я правильно понял, уже продлили до 2026 года.
25 червня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців, які рятуються від російської загарбницької війни.
За счет украинцев будут поднимать ВВП и укреплять курс евро, как вариант.
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Victor8
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Додано: Чет 17 жов, 2024 13:12
Victor8
ну от закінчиться віна за планом в 2025 і можуть не продовжити, відповідно 05.03.2026 багато громадян будуть змушені повернутися, особливо пенсіонери...
Victor8 написав:
укреплять курс евро,
хіба відносно гривні
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Додано: Чет 17 жов, 2024 13:38
Victor8 написав:
За счет украинцев будут поднимать ВВП и укреплять курс евро, как вариант.
С ВВП все понятно, а курс евро им зачем укреплять?
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Сибарит
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:15
Ехххххххх, а класно що курс долярчика дочекався і продовжує чекати своєю стабільністю завершення моїх гривнедепозитів!
Все буде Успіх!
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Додано: Чет 17 жов, 2024 15:22
Акція від Райфу: лише 18 жовтня 2024 р. з 9.30 до 17.00 буде знижено курс на купівлю валюти онлайн з лімітом до 250 т.грн.; курс євро та долара - може змінюватися.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:20
Мобілізація жінок є неприйнятною, але в разі крайньої необхідності до цього можуть вдатися, — Залужний
интересно, после этих слов, сколько сотен тысяч женщин начнут собирать чемоданы и планировать отьезд?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:34
Сибарит написав: Victor8 написав:
За счет украинцев будут поднимать ВВП и укреплять курс евро, как вариант.
С ВВП все понятно, а курс евро им зачем укреплять?
Укреплять в разумных пределах, на 2-3%, например, в год. До определенного предела.
Укрепление евро может позитивно влиять на покупательную способность импорта, который поступают в ЕС. А его - достаточно много. Это не только вопрос экономики (бизнеса, производства), но и социальной сферы.
Вот швейцарцы укрепляют свой швейцарский франк по чуть-чуть. Можно, правда, говорить, что другие валюты дешевеют, а франк стоит на месте. Это да.
Но, тем не менее - стабильность курса франка, как я понимаю, кому-то приносит позитив.
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Victor8
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