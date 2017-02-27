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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2024 16:39
Дюрі-бачі написав:Victor8
ну от закінчиться віна за планом в 2025 і можуть не продовжити, відповідно 05.03.2026 багато громадян будуть змушені повернутися, особливо пенсіонери...
Victor8 написав:
укреплять курс евро,
хіба відносно гривні
В Украину многие вернутся, однозначно. Особенно те, кто не смог / не захотел трудоустроиться в ЕС.
Пенсионеры, без необходимого трудового стажа в ЕС - также из ЕС уедут, там они не нужны. За исключением особых случаев (дети/внуки много зарабатывают, есть большая финансовая подушка и т.д.).
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:40
Victor8 Звісно. А їм на заміну до ЄС поїдуть молоді працьовиті чоловіки.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:48
Дюрі-бачі написав:Victor8
Звісно. А їм на заміну до ЄС поїдуть молоді працьовиті чоловіки.
Согласен.
Часть уедет к своим женам (детям), или семьям (которые уже там много или несколько лет).
Часть уедет просто работать и зарабатывать.
Часть уедет на учебу, повышение квалификации.
Часть уедет с позиций безопасности.
Часть уедет с целью понятного и прозрачного ведения бизнеса.
Часть уедет только потому, что их все тут "достало".
И т.д.
При этом все эти люди увезут с собой иностранную валюту. Или на карте, или наличными. Ну и крипта конечно же с ними переместится.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:24
Victor8 написав: Дюрі-бачі написав:Victor8
Звісно. А їм на заміну до ЄС поїдуть молоді працьовиті чоловіки.
Согласен.
Часть уедет к своим женам (детям), или семьям (которые уже там много или несколько лет).
Часть уедет просто работать и зарабатывать.
Часть уедет на учебу, повышение квалификации.
Часть уедет с позиций безопасности.
Часть уедет с целью понятного и прозрачного ведения бизнеса.
Часть уедет только потому, что их все тут "достало".
И т.д.
При этом все эти люди увезут с собой иностранную валюту. Или на карте, или наличными. Ну и крипта конечно же с ними переместится.
й всі ці частини будуть коливатися в звичайній кількості еміграції...
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:27
Victor8 написав: Сибарит написав: Victor8 написав:
За счет украинцев будут поднимать ВВП и укреплять курс евро, как вариант.
С ВВП все понятно, а курс евро им зачем укреплять?
Укреплять в разумных пределах, на 2-3%, например, в год. До определенного предела.
Укрепление евро может позитивно влиять на покупательную способность импорта, который поступают в ЕС. А его - достаточно много. Это не только вопрос экономики (бизнеса, производства), но и социальной сферы.
Вот швейцарцы укрепляют свой швейцарский франк по чуть-чуть. Можно, правда, говорить, что другие валюты дешевеют, а франк стоит на месте. Это да.
Но, тем не менее - стабильность курса франка, как я понимаю, кому-то приносит позитив.
для ЄС краще, щоб євро трошки подешевшало - для стимулювання експорту. но це стара суперечка
а з приводу збільшення ВВП - в Німеччині досі більшість українців не працює. тому збільшення ВВП - це в майбутньому, а зараз - додаткові витрати з бюджету.
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