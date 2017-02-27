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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 50
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
14%
7
41,50-42,00
46%
23
42,00-42,50
20%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
8%
4
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:39

  Дюрі-бачі написав:Victor8 ну от закінчиться віна за планом в 2025 і можуть не продовжити, відповідно 05.03.2026 багато громадян будуть змушені повернутися, особливо пенсіонери...
  Victor8 написав:укреплять курс евро,

хіба відносно гривні

В Украину многие вернутся, однозначно. Особенно те, кто не смог / не захотел трудоустроиться в ЕС.
Пенсионеры, без необходимого трудового стажа в ЕС - также из ЕС уедут, там они не нужны. За исключением особых случаев (дети/внуки много зарабатывают, есть большая финансовая подушка и т.д.).
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:40

Victor8 Звісно. А їм на заміну до ЄС поїдуть молоді працьовиті чоловіки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:48

  Дюрі-бачі написав:Victor8 Звісно. А їм на заміну до ЄС поїдуть молоді працьовиті чоловіки.

Согласен.
Часть уедет к своим женам (детям), или семьям (которые уже там много или несколько лет).
Часть уедет просто работать и зарабатывать.
Часть уедет на учебу, повышение квалификации.
Часть уедет с позиций безопасности.
Часть уедет с целью понятного и прозрачного ведения бизнеса.
Часть уедет только потому, что их все тут "достало".
И т.д.
При этом все эти люди увезут с собой иностранную валюту. Или на карте, или наличными. Ну и крипта конечно же с ними переместится.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:24

  Victor8 написав:
  Дюрі-бачі написав:Victor8 Звісно. А їм на заміну до ЄС поїдуть молоді працьовиті чоловіки.

Согласен.
Часть уедет к своим женам (детям), или семьям (которые уже там много или несколько лет).
Часть уедет просто работать и зарабатывать.
Часть уедет на учебу, повышение квалификации.
Часть уедет с позиций безопасности.
Часть уедет с целью понятного и прозрачного ведения бизнеса.
Часть уедет только потому, что их все тут "достало".
И т.д.
При этом все эти люди увезут с собой иностранную валюту. Или на карте, или наличными. Ну и крипта конечно же с ними переместится.

й всі ці частини будуть коливатися в звичайній кількості еміграції...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:27

  Victor8 написав:
  Сибарит написав:
  Victor8 написав:За счет украинцев будут поднимать ВВП и укреплять курс евро, как вариант.

С ВВП все понятно, а курс евро им зачем укреплять?

Укреплять в разумных пределах, на 2-3%, например, в год. До определенного предела.
Укрепление евро может позитивно влиять на покупательную способность импорта, который поступают в ЕС. А его - достаточно много. Это не только вопрос экономики (бизнеса, производства), но и социальной сферы.

Вот швейцарцы укрепляют свой швейцарский франк по чуть-чуть. Можно, правда, говорить, что другие валюты дешевеют, а франк стоит на месте. Это да.
Но, тем не менее - стабильность курса франка, как я понимаю, кому-то приносит позитив.

для ЄС краще, щоб євро трошки подешевшало - для стимулювання експорту. но це стара суперечка 8)

а з приводу збільшення ВВП - в Німеччині досі більшість українців не працює. тому збільшення ВВП - це в майбутньому, а зараз - додаткові витрати з бюджету.
Shaman
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