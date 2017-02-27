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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:33
Наступний транш у межах програми Ukraine Facility, який передбачає виділення Україні до €50 мільярдів на період 2024—2027 років, Україна отримає до кінця року.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула Фон Дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі.
«Ми бачимо значний прогрес. Завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько €12 мільярдів і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року. Є хороший прогрес», — сказала Фон Дер Ляєн.
Водночас суми траншу до кінця 2024 року вона не уточнила.
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Victor8
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:36
я так розумію, що курс 39-39,50 очікують ИА та Юрій.
цікаво, хто очікує більше 44
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Shaman
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Ірина_, Модератор
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