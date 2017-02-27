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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:33
Наступний транш у межах програми Ukraine Facility, який передбачає виділення Україні до €50 мільярдів на період 2024—2027 років, Україна отримає до кінця року.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула Фон Дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі.
«Ми бачимо значний прогрес. Завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько €12 мільярдів і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року. Є хороший прогрес», — сказала Фон Дер Ляєн.
Водночас суми траншу до кінця 2024 року вона не уточнила.
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Victor8
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:36
я так розумію, що курс 39-39,50 очікують ИА та Юрій.
цікаво, хто очікує більше 44
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Shaman
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:53
Миша-клиент написав: Hotab написав: Миша-клиент написав:
Акція від Райфу: лише 18 жовтня 2024 р. з 9.30 до 17.00 буде знижено курс на купівлю валюти онлайн з лімітом до 250 т.грн.; курс євро та долара - може змінюватися.
То є добре, дякую
Якраз підготував під завʼязку порцію. І чекав.
курс по акції: 41,25
вже 41,30 .
але 41,25 то теж було... ну такоє
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flysoulfly
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:23
flysoulfly
Пятница: многие НЕ только ждали с нетерпением эту акцию, НО и стараются "влезть на зеленый забор" в пятницу в ожидании непредсказуемого понедельника... ПОЭТОМУ я лично воспользовался курсом открытия акции.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 18:19
Shaman написав:
я так розумію, що курс 39-39,50 очікують ИА та Юрій
Вони очiкують 37,5 навiть
Востаннє редагувалось 75stasstas75
в П'ят 18 жов, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:16
Миша-клиент написав:flysoulfly
Пятница: многие НЕ только ждали с нетерпением эту акцию, НО и стараются "влезть на зеленый забор" в пятницу в ожидании непредсказуемого понедельника... ПОЭТОМУ я лично воспользовался курсом открытия акции.
А що там непередбачуваного очікується в понеділок?)
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