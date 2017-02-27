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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11662116631166411665

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 55
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
16%
9
41,50-42,00
47%
26
42,00-42,50
18%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:33

Наступний транш у межах програми Ukraine Facility, який передбачає виділення Україні до €50 мільярдів на період 2024—2027 років, Україна отримає до кінця року.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула Фон Дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі.

«Ми бачимо значний прогрес. Завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько €12 мільярдів і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року. Є хороший прогрес», — сказала Фон Дер Ляєн.

Водночас суми траншу до кінця 2024 року вона не уточнила.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

я так розумію, що курс 39-39,50 очікують ИА та Юрій. :D

цікаво, хто очікує більше 44 :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:53

  Миша-клиент написав:
  Hotab написав:
  Миша-клиент написав:Акція від Райфу: лише 18 жовтня 2024 р. з 9.30 до 17.00 буде знижено курс на купівлю валюти онлайн з лімітом до 250 т.грн.; курс євро та долара - може змінюватися.
То є добре, дякую
Якраз підготував під завʼязку порцію. І чекав.

курс по акції: 41,25
вже 41,30 .

але 41,25 то теж було... ну такоє
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:23

flysoulfly

Пятница: многие НЕ только ждали с нетерпением эту акцию, НО и стараются "влезть на зеленый забор" в пятницу в ожидании непредсказуемого понедельника... ПОЭТОМУ я лично воспользовался курсом открытия акции.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 18:19

  Shaman написав:я так розумію, що курс 39-39,50 очікують ИА та Юрій :shock:

Вони очiкують 37,5 навiть :lol:
Востаннє редагувалось 75stasstas75 в П'ят 18 жов, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:16

  Миша-клиент написав:flysoulfly

Пятница: многие НЕ только ждали с нетерпением эту акцию, НО и стараются "влезть на зеленый забор" в пятницу в ожидании непредсказуемого понедельника... ПОЭТОМУ я лично воспользовался курсом открытия акции.

А що там непередбачуваного очікується в понеділок?)
Kravec_5
 
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