Пятница: многие НЕ только ждали с нетерпением эту акцию, НО и стараются "влезть на зеленый забор" в пятницу в ожидании непредсказуемого понедельника... ПОЭТОМУ я лично воспользовался курсом открытия акции.
Пятница: многие НЕ только ждали с нетерпением эту акцию, НО и стараются "влезть на зеленый забор" в пятницу в ожидании непредсказуемого понедельника... ПОЭТОМУ я лично воспользовался курсом открытия акции.
А що там непередбачуваного очікується в понеділок?)
Знайшов цікаве, повчальне відео на ютьюбі. Попереджую: хоча відео від типчика із-за парєбріка, але антиукраїнської пропаганди я у відео не знайшов, але в цому відео є відповіді на всі кричущі питання, що я особисто собі задавав, але не знаходив поки що відповідей. Хай вас не відлякує назва відео: "Пора спасать деньги! Крах доллара! курс доллара вклады золото девальвация прогноз доллара инвестиции", так як ця назва відео жартівлива. Дуже повчальне та заспокійливе відео: долару і євро колись буде крах, але не при нашому з вами житті. І ще з десяток розумних відповідей.
І так, я помилявся, щодо курсу долара па37,4, але це стало зрозуміло через рік після 02.10.2023 року. Такого куру вже ми ніколи вже не побачимо. Але в звязку з цим виникає нове питання: а яке дно по долару тоді ми побачимо?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 жов, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.