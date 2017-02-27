|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:33
Наступний транш у межах програми Ukraine Facility, який передбачає виділення Україні до €50 мільярдів на період 2024—2027 років, Україна отримає до кінця року.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула Фон Дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі.
«Ми бачимо значний прогрес. Завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько €12 мільярдів і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року. Є хороший прогрес», — сказала Фон Дер Ляєн.
Водночас суми траншу до кінця 2024 року вона не уточнила.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 963
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:36
я так розумію, що курс 39-39,50 очікують ИА та Юрій.
цікаво, хто очікує більше 44
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7097
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 678 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:53
Миша-клиент написав: Hotab написав: Миша-клиент написав:
Акція від Райфу: лише 18 жовтня 2024 р. з 9.30 до 17.00 буде знижено курс на купівлю валюти онлайн з лімітом до 250 т.грн.; курс євро та долара - може змінюватися.
То є добре, дякую
Якраз підготував під завʼязку порцію. І чекав.
курс по акції: 41,25
вже 41,30 .
але 41,25 то теж було... ну такоє
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5456
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1731 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:23
flysoulfly
Пятница: многие НЕ только ждали с нетерпением эту акцию, НО и стараются "влезть на зеленый забор" в пятницу в ожидании непредсказуемого понедельника... ПОЭТОМУ я лично воспользовался курсом открытия акции.
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 648
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 жов, 2024 18:19
Shaman написав:
я так розумію, що курс 39-39,50 очікують ИА та Юрій
Вони очiкують 37,5 навiть
Востаннє редагувалось 75stasstas75
в П'ят 18 жов, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 674
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:16
Миша-клиент написав:flysoulfly
Пятница: многие НЕ только ждали с нетерпением эту акцию, НО и стараются "влезть на зеленый забор" в пятницу в ожидании непредсказуемого понедельника... ПОЭТОМУ я лично воспользовался курсом открытия акции.
А що там непередбачуваного очікується в понеділок?)
-
Kravec_5
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 24.11.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 жов, 2024 11:02
І так, я помилявся, щодо курсу долара па37,4, але це стало зрозуміло через рік після 02.10.2023 року. Такого куру вже ми ніколи вже не побачимо.
Але в звязку з цим виникає нове питання: а яке дно по долару тоді ми побачимо?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 19 жов, 2024 19:52, всього редагувалось 2 разів.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2874
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 жов, 2024 11:28
Yuri_61
І так, я помилявся, щодо курсу долара па37,4
Оцінив вашу мужність визнати. Це вміють «нє только лішь всє».
По темі
З ледве дихаючим інетом, з вилізанням на вище місце, вчора таки застрибнув у Райф на всю каклєту. Попередній такий мій хід минулого місяця викликав зниження курсу долара
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13456
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 2274 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 20 жов, 2024 14:44
чому так мало дискусій про курс? можливо тому, що вже кілька місяців рух курсу обмежений коридором 41.10-41.30, що майже стабільність. керований курс він такий.
хоча розмір інтервенцій збільшився восени. бо якщо в серпні ми бачили інтервенції на рівні 500-600 млн дол на тиждень, то в вересні менше 750 млн дол не було. он лише минулого тижня побачили інтервенції на рівні 675 млн дол.
загалом за вересень інтервенції склали 3,2 ярди дол, тобто 153 млн дол на день, що більше ніж, навіть в липні. чому так? збільшується дефіцит операцій клієнтів банків - якщо липень-серпень це було 60-65 млн дол на день,то в вересні вже 73 млн дол. наче й не надто багато, а за місяць це вже дає додаткові 200 млн дол попиту. й хоча розмір продажу валюти збільшується, купівлі зростають ще швидше.
та й населення знову купило майже 1 ярд дол. загалом збільшення показників є, але поки що без різких рухів
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 20 жов, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7097
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 678 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Нед 20 жов, 2024 15:12
Shaman
ИМХО затишок перед бурею, яка буде вже через місяць...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3932
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34682
|37135689
|
|
|1989
|13317446
|
|
|7978
|23234955
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|