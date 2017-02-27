Додано: Нед 20 жов, 2024 16:07

moveton написав: LEXX написав: С какого возраста считаем "пенсионер"? С 45-ти лет???

И чему здесь удивляться? С какого возраста считаем "пенсионер"? С 45-ти лет???И чему здесь удивляться?

Давно так? С 1 апреля 2021 до 60 лет всем, кроме особых категорий, поставили. Когда успели до 45 понизить? Давно так? С 1 апреля 2021 до 60 лет всем, кроме особых категорий, поставили. Когда успели до 45 понизить?

від Юрія Бутусова:На основі аналізу вдалося скласти перелік із 15 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію:1. Відкриває рейтинг Станіслав Муратов (43 роки) – заступник керівника Харківської прокуратури, який за 2023 рік отримав 1 152 155 грн пенсії. Вперше пенсію він вказав у своїй декларації за 2020 рік.2. Дещо поступається йому також заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченко (39 років). У 2023 році він отримав 1 015 225 грн пенсії. Вперше пенсія з’явилася у декларації Кравченка у 2021 році.3. Трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков (45 років). У 2023 році він задекларував 823 071 грн пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році.4. Четверту сходинку посідає Катерина Шевцова (42 роки) – керівниця обласної прокуратури Черкащини, яка за 2023 рік отримала 785 435 грн пенсії. Вперше пенсію вказала у декларації за 2020 рік.5. Володимир Лимар (47 років). Перший заступник керівника прокуратури Харківщини. 714 749 грн пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році.6. Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Інформації про вік у відкритих джерелах немає, проте відомо, що в органах прокуратури працює з 2000 року. У 2023 році він отримав 526 160 грн пенсії. А вперше вказав її у декларації за 2018 рік.7. Останній представник прокуратури Харківщини у рейтингу – заступник керівника Олександр Сузий (41 рік). У 2023 році отримав 439 576 грн пенсії. Згідно із декларацією почав отримувати її у 2021 році.8. Трішки поступається у розмірі пенсії керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник (47 років), який минулого року отримав 433 713 грн пенсії. Почав отримувати її він ще у 2017 році, тобто у віці 40 років.9. Керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький (51 рік) у 2023 році задекларував 424 671 грн пенсії. Вперше вона з’явилася у декларації Рудницького ще в 2017 році.10. Десятку замикає заступник керівника Сумської прокуратури Ігор Сидоренко (46 років). Вперше пенсію у 406 224 він вказав у декларації за 2023 рік.11. В.о. керівника Миколаївської прокуратури Денис Фальченко (42 роки). В органах прокуратури працює із 2004 року. Згідно із декларацією, пенсію почав отримувати у 2023 році та задекларував 393 120 грн пенсії.12. Заступник керівника Сумської облпрокуратури Олексій Ляшенко у свої 39 років задекларував 385 499 грн пенсії за минулий рік. А вперше вказав її у декларації за 2021 рік, тобто у 36 років.13. Андрій Миколайчук (46 років) – керівник прокуратури Тернопільщини. У 2023 році отримав 326 331 грн пенсії. У 2021 році, коли йому було 43 роки, Миколайчук почав вказувати пенсію у своїх деклараціях.14. Заступниця керівника Кіровоградської прокуратури Олена Нестерова (50 років). У 2023 році отримала 298 100 грн пенсії. Почала отримувати пенсію, згідно з декларацією, у 2017 році. В органах прокуратури працює із 1999 року.15. Замикає топ наймолодший представник цього рейтингу – заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури Іса Танривердієв (36 років). У 2023 році задекларував 251 160 грн пенсії. Вперше почав вказувати її у декларації за 2022 рік, тобто у 34 роки. Трудову діяльність в органах прокуратури він почав у 2011 роцi.