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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:32
але дивлячись на зменшення кількості безготівкової гривні в обігу, а в жовтні було навіть занурення під 700 ярдів грн, то дійщов до висновку, що у торгового дефіциту й відповідно у валютних інтервенцій є запобіжник. а саме - валютні інтервенції прибирають гривню з банківської системи. й якщо наприклад ЗВР зменшаться ще на 5 ярдів дол, то кількість гривні зменшиться на 200 ярдів грн, й її стане 500. тобто навіть зменшення ЗВР на 10 ярдів доларів виглядає вже не дуже реалістичним.
поки що ми цього не бачимо, бо цю гривню компенсує уряд за рахунок іноземної допомоги. тому якщо допомога буде надаватися й далі, то будемо й далі балансувати - допомога надходить в країну, НБУ витрачає ЗВР на компенсацію торгового дефіциту. або перестає надходити, але тоді в країні швидко зменшиться наявність гривні, щоб купувати валюту. тобто можливості для утримання курсу в ручному режимі в НБУ є й надалі.
на початок жовтня в уряду ще було десь 150 ярдів грн від попередньої допомоги, тобто жовтень ще пройдемо.
критерій, за яким треба слідкувати, - чи не почне уряд емісію. от якщо почнеться емісія, то тоді виникають ризики для курсу й можливі варіанти. якщо ні - то зустріти Новий рік з 42 - дуже реально, не зважаючи навіть на доволі великі інтервенції НБУ.
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Shaman
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:34
Дюрі-бачі написав:Shaman
ИМХО затишок перед бурею, яка буде вже через місяць...
що саме станеться через місяць по-вашому?
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Shaman
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:39
Shaman написав:
що саме станеться через місяць по-вашому?
Стане відомим переможець виборів в США. І, сподіваюсь, оголосять план щодо розмірів допомоги на 2024
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:44
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
що саме станеться через місяць по-вашому?
Стане відомим переможець виборів в США. І, сподіваюсь оголосять план щодо розмірів допомоги на 2024
тобто ви ставите на Трампа? я маю надію, що в американців залишилося почуття самозбереження, й вони не будуть випробувати свою систему популістом - як ми в 2019 році (але в нас й системи не було) - тому вболіваю за президента жінку
а там подивимось - два тижня залишилось...
й навіть при перемозі Трампа які будуть дії - невідомо. тому гадаю рік закінчимо без потрясінь.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:45
Shaman написав:
тому гадаю рік закінчимо без потрясінь.
А я ставлю на ріст в листопаді мінімум на 1 грн.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:48
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
тому гадаю рік закінчимо без потрясінь.
А я ставлю на ріст в листопаді мінімум на 1 грн.
зростання на 1 грн - це не потрясіння. добре, на кінець року буде не 42
, а 43
.
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Shaman
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Додано: Нед 20 жов, 2024 16:07
moveton написав: LEXX написав:
С какого возраста считаем "пенсионер"? С 45-ти лет???
И чему здесь удивляться?
Давно так? С 1 апреля 2021 до 60 лет всем, кроме особых категорий, поставили. Когда успели до 45 понизить?
від Юрія Бутусова:
На основі аналізу вдалося скласти перелік із 15 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію:
1. Відкриває рейтинг Станіслав Муратов (43 роки) – заступник керівника Харківської прокуратури, який за 2023 рік отримав 1 152 155 грн пенсії. Вперше пенсію він вказав у своїй декларації за 2020 рік.
2. Дещо поступається йому також заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченко (39 років). У 2023 році він отримав 1 015 225 грн пенсії. Вперше пенсія з’явилася у декларації Кравченка у 2021 році.
3. Трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков (45 років). У 2023 році він задекларував 823 071 грн пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році.
4. Четверту сходинку посідає Катерина Шевцова (42 роки) – керівниця обласної прокуратури Черкащини, яка за 2023 рік отримала 785 435 грн пенсії. Вперше пенсію вказала у декларації за 2020 рік.
5. Володимир Лимар (47 років). Перший заступник керівника прокуратури Харківщини. 714 749 грн пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році.
6. Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Інформації про вік у відкритих джерелах немає, проте відомо, що в органах прокуратури працює з 2000 року. У 2023 році він отримав 526 160 грн пенсії. А вперше вказав її у декларації за 2018 рік.
7. Останній представник прокуратури Харківщини у рейтингу – заступник керівника Олександр Сузий (41 рік). У 2023 році отримав 439 576 грн пенсії. Згідно із декларацією почав отримувати її у 2021 році.
8. Трішки поступається у розмірі пенсії керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник (47 років), який минулого року отримав 433 713 грн пенсії. Почав отримувати її він ще у 2017 році, тобто у віці 40 років.
9. Керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький (51 рік) у 2023 році задекларував 424 671 грн пенсії. Вперше вона з’явилася у декларації Рудницького ще в 2017 році.
10. Десятку замикає заступник керівника Сумської прокуратури Ігор Сидоренко (46 років). Вперше пенсію у 406 224 він вказав у декларації за 2023 рік.
11. В.о. керівника Миколаївської прокуратури Денис Фальченко (42 роки). В органах прокуратури працює із 2004 року. Згідно із декларацією, пенсію почав отримувати у 2023 році та задекларував 393 120 грн пенсії.
12. Заступник керівника Сумської облпрокуратури Олексій Ляшенко у свої 39 років задекларував 385 499 грн пенсії за минулий рік. А вперше вказав її у декларації за 2021 рік, тобто у 36 років.
13. Андрій Миколайчук (46 років) – керівник прокуратури Тернопільщини. У 2023 році отримав 326 331 грн пенсії. У 2021 році, коли йому було 43 роки, Миколайчук почав вказувати пенсію у своїх деклараціях.
14. Заступниця керівника Кіровоградської прокуратури Олена Нестерова (50 років). У 2023 році отримала 298 100 грн пенсії. Почала отримувати пенсію, згідно з декларацією, у 2017 році. В органах прокуратури працює із 1999 року.
15. Замикає топ наймолодший представник цього рейтингу – заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури Іса Танривердієв (36 років). У 2023 році задекларував 251 160 грн пенсії. Вперше почав вказувати її у декларації за 2022 рік, тобто у 34 роки. Трудову діяльність в органах прокуратури він почав у 2011 роцi.
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LEXX
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Додано: Нед 20 жов, 2024 16:09
LEXX
й навіщо це тут?
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Shaman
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Додано: Нед 20 жов, 2024 16:48
Shaman написав:
зростання на 1 грн - це не потрясіння. добре, на кінець року буде не 42, а 43.
Ну "потрясіння" до перемоги не буде.
От особисто мене турбує питання: коли США переведуть другу половину з виділених нам 7 млрд?
Shaman написав:
кількість гривні зменшиться на 200 ярдів грн, й її стане 500
Хіба в нас зараз не висить 400 млрд. "зайвих" гривень на депозитних сертифікатах НБУ, які Ви не рахуєте в обігу? Як мінімум вони мають піти у валюту. А так в населення на рахунках 750 млрд. гривні, яка потенційно може конвертуватись.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:30
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
зростання на 1 грн - це не потрясіння. добре, на кінець року буде не 42, а 43.
Ну "потрясіння" до перемоги не буде.
От особисто мене турбує питання: коли США переведуть другу половину з виділених нам 7 млрд?
Shaman написав:
кількість гривні зменшиться на 200 ярдів грн, й її стане 500
Хіба в нас зараз не висить 400 млрд. "зайвих" гривень на депозитних сертифікатах НБУ, які Ви не рахуєте в обігу? Як мінімум вони мають піти у валюту. А так в населення на рахунках 750 млрд. гривні, яка потенційно може конвертуватись.
оці умовно зайві 400 ярдів грн теоретично можуть піти на валюту, а фактично ні. бо ці залишки можуть бути зовсім в інших власників, ніж ті, яким потрібна валюта. тому більш реальне 200
ярдів грн - й то ми бачимо вже якийсь зміни.
дивиться саме за рахунок цих 768
ярдів грн у населення та 929
ярдів грн у юросіб, й сформовані оці 400
ярдів на депосерт. й до речі вже 400
, а трохи раніше було 600
. тому ніяких додатково не буде.
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Shaman
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