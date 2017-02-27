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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:59
Shaman написав:
дивиться саме за рахунок цих 768 ярдів грн у населення та 929 ярдів грн у юросіб, й сформовані оці 400 ярдів на депосерт. й до речі вже 400, а трохи раніше було 600. тому ніяких додатково не буде.
ИМХО як тільки курс суттєво зросте (хоча б +30% за місяць), то раптово всім власникам знадобиться валюта і от ці 400 млрд першими конвертуються.
І я очікую це вже скоро, десь в 2027 р.
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