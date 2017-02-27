ИМХО як тільки курс суттєво зросте (хоча б +30% за місяць), то раптово всім власникам знадобиться валюта і от ці 400 млрд першими конвертуються.
І я очікую це вже скоро, десь в 2027 р.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ИМХО як тільки курс суттєво зросте (хоча б +30% за місяць), то раптово всім власникам знадобиться валюта і от ці 400 млрд першими конвертуються.
І я очікую це вже скоро, десь в 2027 р.
Додано: Нед 20 жов, 2024 20:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 20 жов, 2024 21:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 20 жов, 2024 22:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 20 жов, 2024 21:52
Три месяца не очень большой срок. За год по курсу НБУ девал в 12-13%. Если принять по гривневым ОВГЗ доходность 16-18%, то в долларовом эквиваленте уже только 4-5% годовых, т.е. где-то на уровне валютных ОВГЗ. Но по сравнению с подматрасными долларами всё равно плюс причём, что в наши финмонные времена архиполезно, этот плюс светится в справке о доходах из налоговой полностью, а вот доход от курсовой разницы, если держать в валюте, туда поди запиши.
И всё это под вопли: "2023й был исключительным, давали много помощи, а теперь больше нет, пружина распрямляется и ракета в небеса!". И за последние три месяца действительно не слыхать любителей посчитать девал за месяц и заявить: "Мы же говорили, что в Украине в гривне вкладывать всегда убыточно, а кто говорит, что по ОВГЗ в плюсе в валютном эквиваленте, так ему приходится особый период для этого искать". Хотя в декабре-январе может опять появятся.
Додано: Нед 20 жов, 2024 21:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Наскільки скоро?
Додано: Нед 20 жов, 2024 22:16
Додано: Нед 20 жов, 2024 22:19
це не ринкова ситуація, а контрольований НБУ курс. таку мету НБУ собі схоже й поставив. й розміру допомоги вистачало в 2024 році. подивимось, як закриють рік.
Додано: Нед 20 жов, 2024 22:39
Ну как контролируемый. НБУ же последний год не административно его устанавливает. Такой же игрок на валютном рынке, как остальные. Да, влияет на курс, но рыночными методами.
Но я исключительно о реальной доходности гривневых вложений. Весной действительно на короткосроке проигрывали валютному забору, но за год хоть и без сверхдоходов, как за год до того, но уже в приемлемом плюсе. И ЗВР дно пока не показывают, т.е. ситуация стабильная. Ну да, помощи на это всё хватило (а её по-определению хватит на тот результат, что получился ), но весной истерили несколько другое.
|