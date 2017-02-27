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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:59
Shaman написав:
дивиться саме за рахунок цих 768 ярдів грн у населення та 929 ярдів грн у юросіб, й сформовані оці 400 ярдів на депосерт. й до речі вже 400, а трохи раніше було 600. тому ніяких додатково не буде.
ИМХО як тільки курс суттєво зросте (хоча б +30% за місяць), то раптово всім власникам знадобиться валюта і от ці 400 млрд першими конвертуються.
І я очікую це вже скоро, десь в 2027 р.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:09
Дюрі-бачі написав:
ИМХО як тільки курс суттєво зросте (хоча б +30% за місяць)
Хотіти не шкідливо, шкідливо не хотіти. )))
А поки гривневі ОВДП третій місяць приносять мені 1.25% прибутку у валюті...
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Denik
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Додано: Нед 20 жов, 2024 21:52
Denik написав:
А поки гривневі ОВДП третій місяць приносять мені 1.25% прибутку у валюті...
Три месяца не очень большой срок. За год по курсу НБУ девал в 12-13%. Если принять по гривневым ОВГЗ доходность 16-18%, то в долларовом эквиваленте уже только 4-5% годовых, т.е. где-то на уровне валютных ОВГЗ. Но по сравнению с подматрасными долларами всё равно плюс причём, что в наши финмонные времена архиполезно, этот плюс светится в справке о доходах из налоговой полностью, а вот доход от курсовой разницы, если держать в валюте, туда поди запиши.
И всё это под вопли: "2023й был исключительным, давали много помощи, а теперь больше нет, пружина распрямляется и ракета в небеса!". И за последние три месяца действительно не слыхать любителей посчитать девал за месяц и заявить: "Мы же говорили, что в Украине в гривне вкладывать всегда убыточно, а кто говорит, что по ОВГЗ в плюсе в валютном эквиваленте, так ему приходится особый период для этого искать". Хотя в декабре-январе может опять появятся.
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moveton
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Додано: Нед 20 жов, 2024 22:19
moveton написав: Denik написав:
А поки гривневі ОВДП третій місяць приносять мені 1.25% прибутку у валюті...
Три месяца не очень большой срок. За год по курсу НБУ девал в 12-13%. Если принять по гривневым ОВГЗ доходность 16-18%, то в долларовом эквиваленте уже только 4-5% годовых, т.е. где-то на уровне валютных ОВГЗ. Но по сравнению с подматрасными долларами всё равно плюс причём, что в наши финмонные времена архиполезно, этот плюс светится в справке о доходах из налоговой полностью, а вот доход от курсовой разницы, если держать в валюте, туда поди запиши.
И всё это под вопли: "2023й был исключительным, давали много помощи, а теперь больше нет, пружина распрямляется и ракета в небеса!". И за последние три месяца действительно не слыхать любителей посчитать девал за месяц и заявить: "Мы же говорили, что в Украине в гривне вкладывать всегда убыточно, а кто говорит, что по ОВГЗ в плюсе в валютном эквиваленте, так ему приходится особый период для этого искать". Хотя в декабре-январе может опять появятся.
це не ринкова ситуація, а контрольований НБУ курс. таку мету НБУ собі схоже й поставив. й розміру допомоги вистачало в 2024 році. подивимось, як закриють рік.
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Shaman
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Додано: Нед 20 жов, 2024 22:39
Shaman написав:
це не ринкова ситуація, а контрольований НБУ курс. таку мету НБУ собі схоже й поставив. й розміру допомоги вистачало в 2024 році. подивимось, як закриють рік.
Ну как контролируемый. НБУ же последний год не административно его устанавливает. Такой же игрок на валютном рынке, как остальные. Да, влияет на курс, но рыночными методами.
Но я исключительно о реальной доходности гривневых вложений. Весной действительно на короткосроке проигрывали валютному забору, но за год хоть и без сверхдоходов, как за год до того, но уже в приемлемом плюсе. И ЗВР дно пока не показывают, т.е. ситуация стабильная. Ну да, помощи на это всё хватило (а её по-определению хватит на тот результат, что получился
), но весной истерили несколько другое.
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moveton
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Додано: Пон 21 жов, 2024 00:35
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
дивиться саме за рахунок цих 768 ярдів грн у населення та 929 ярдів грн у юросіб, й сформовані оці 400 ярдів на депосерт. й до речі вже 400, а трохи раніше було 600. тому ніяких додатково не буде.
ИМХО як тільки курс суттєво зросте (хоча б +30% за місяць), то раптово всім власникам знадобиться валюта і от ці 400 млрд першими конвертуються.
І я очікую це вже скоро, десь в 2027 р.
тут ще є оптимісти котрі можуть бачити в 2027 рік
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Додано: Пон 21 жов, 2024 00:40
moveton написав: Denik написав:
А поки гривневі ОВДП третій місяць приносять мені 1.25% прибутку у валюті...
Три месяца не очень большой срок. За год по курсу НБУ девал в 12-13%. Если принять по гривневым ОВГЗ доходность 16-18%, то в долларовом эквиваленте уже только 4-5% годовых, т.е. где-то на уровне валютных ОВГЗ. Но по сравнению с подматрасными долларами всё равно плюс причём, что в наши финмонные времена архиполезно, этот плюс светится в справке о доходах из налоговой полностью, а вот доход от курсовой разницы, если держать в валюте, туда поди запиши.
И всё это под вопли: "2023й был исключительным, давали много помощи, а теперь больше нет, пружина распрямляется и ракета в небеса!". И за последние три месяца действительно не слыхать любителей посчитать девал за месяц и заявить: "Мы же говорили, что в Украине в гривне вкладывать всегда убыточно, а кто говорит, что по ОВГЗ в плюсе в валютном эквиваленте, так ему приходится особый период для этого искать". Хотя в декабре-январе может опять появятся.
а порахувати від кінця 2021 і початку 2022 року, ОВДП по 11% річних і курсу ПА28 і порівняти з матрасним доларом (про конвертаційний промовчу), але свідки найкращої такі свідки
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Додано: Пон 21 жов, 2024 09:37
Shaman написав:
це не ринкова ситуація, а контрольований НБУ курс.
верно, только НБУ контролирует курс рыночными методами
))))
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juristkostya
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Додано: Пон 21 жов, 2024 09:40
Denik написав:
А поки гривневі ОВДП
Ключевое слово "поки"
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Додано: Пон 21 жов, 2024 10:09
juristkostya написав: Denik написав:
А поки гривневі ОВДП
Ключевое слово "поки"
Лотерея в якій треба вгадати точку входу , і своєчасно вийти.
Травень 25 покаже, чи тавро «пабілітіль па жизні» вже навічно закріпиться за нашим кавалірочним бізнесменом. Поки що грабельні граблі: перевірено всі банки які побули під Фондом, каввлірки стоять «на сохранєніі», ОВГЗ в мінусі.
В підручнику по економіці в розділі «не робіть так» місце залишено, чекає травня.
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