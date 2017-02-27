|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Пон 21 жов, 2024 00:40
moveton написав: Denik написав:
А поки гривневі ОВДП третій місяць приносять мені 1.25% прибутку у валюті...
Три месяца не очень большой срок. За год по курсу НБУ девал в 12-13%. Если принять по гривневым ОВГЗ доходность 16-18%, то в долларовом эквиваленте уже только 4-5% годовых, т.е. где-то на уровне валютных ОВГЗ. Но по сравнению с подматрасными долларами всё равно плюс причём, что в наши финмонные времена архиполезно, этот плюс светится в справке о доходах из налоговой полностью, а вот доход от курсовой разницы, если держать в валюте, туда поди запиши.
И всё это под вопли: "2023й был исключительным, давали много помощи, а теперь больше нет, пружина распрямляется и ракета в небеса!". И за последние три месяца действительно не слыхать любителей посчитать девал за месяц и заявить: "Мы же говорили, что в Украине в гривне вкладывать всегда убыточно, а кто говорит, что по ОВГЗ в плюсе в валютном эквиваленте, так ему приходится особый период для этого искать". Хотя в декабре-январе может опять появятся.
а порахувати від кінця 2021 і початку 2022 року, ОВДП по 11% річних і курсу ПА28 і порівняти з матрасним доларом (про конвертаційний промовчу), але свідки найкращої такі свідки
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36910
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 21 жов, 2024 09:37
Shaman написав:
це не ринкова ситуація, а контрольований НБУ курс.
верно, только НБУ контролирует курс рыночными методами
))))
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5519
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2024 09:40
Denik написав:
А поки гривневі ОВДП
Ключевое слово "поки"
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5519
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2024 10:09
juristkostya написав: Denik написав:
А поки гривневі ОВДП
Ключевое слово "поки"
Лотерея в якій треба вгадати точку входу , і своєчасно вийти.
Травень 25 покаже, чи тавро «пабілітіль па жизні» вже навічно закріпиться за нашим кавалірочним бізнесменом. Поки що грабельні граблі: перевірено всі банки які побули під Фондом, каввлірки стоять «на сохранєніі», ОВГЗ в мінусі.
В підручнику по економіці в розділі «не робіть так» місце залишено, чекає травня.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13462
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 2275 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Пон 21 жов, 2024 11:41
В кожного своє бачення. Я зробив свою ставку на вибори в США: зазвичай мав запас гривні на 2-3 місяці на вільному депозиті, зараз перейшов в глибокий мінус на кредитках по гривні, для закриття якого доведеться здавати долар до кінця листопада. Я очікую, що курс здачі буде вище ніж 41.25.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2024 12:04
А як ви бачите валютні ОВДП. Пора потихеньку робити ноги?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1315
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2024 12:15
juristkostya написав: Shaman написав:
це не ринкова ситуація, а контрольований НБУ курс.
верно, только НБУ контролирует курс рыночными методами
))))
коли обсяг інтервенцій НБУ - 50% міжбанку, це такий собі ринок...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7111
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 1502 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Пон 21 жов, 2024 12:17
ihorsic написав:
А як ви бачите валютні ОВДП. Пора потихеньку робити ноги?
А зачем по валютным ОВДП "делать ноги"?
Они же валютные.
Все выплаты, в том числе проценты, будут в иностранной валюте.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 964
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 21 жов, 2024 12:19
Victor8 написав:
Все выплаты, в том числе проценты, будут в иностранной валюте.
Будет ли валюты в достатке на момент выхода?. Или не будет ли много вопосов у др. структур ...откуда дровишки? Конечно можно всё предоставить, но сколько по времени они будут рассматривать эти доки?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 21 жов, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8482
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 855 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 жов, 2024 12:23
Игорь Алексеевич написав: Victor8 написав:
Все выплаты, в том числе проценты, будут в иностранной валюте.
Будет ли валюты в достатке на момент выхода?.
Пряма залежність від ЛБЗ. Я ще заходжу на 3-місячні (хоча ще весною виходив).
Входжу не тому, що «дуже вигідно», а бо не можу припаркувати гривню своїми руками, лише через інтернет.
Але це останні мої входи на найближчі кілька місяців «до прояснення ситуації».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13462
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 2275 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34680
|37136882
|
|
|1989
|13317761
|
|
|7978
|23235280
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|