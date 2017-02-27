RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11665116661166711668>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 55
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
16%
9
41,50-42,00
47%
26
42,00-42,50
18%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 00:40

  moveton написав:
  Denik написав:А поки гривневі ОВДП третій місяць приносять мені 1.25% прибутку у валюті...

Три месяца не очень большой срок. За год по курсу НБУ девал в 12-13%. Если принять по гривневым ОВГЗ доходность 16-18%, то в долларовом эквиваленте уже только 4-5% годовых, т.е. где-то на уровне валютных ОВГЗ. Но по сравнению с подматрасными долларами всё равно плюс причём, что в наши финмонные времена архиполезно, этот плюс светится в справке о доходах из налоговой полностью, а вот доход от курсовой разницы, если держать в валюте, туда поди запиши.

И всё это под вопли: "2023й был исключительным, давали много помощи, а теперь больше нет, пружина распрямляется и ракета в небеса!". И за последние три месяца действительно не слыхать любителей посчитать девал за месяц и заявить: "Мы же говорили, что в Украине в гривне вкладывать всегда убыточно, а кто говорит, что по ОВГЗ в плюсе в валютном эквиваленте, так ему приходится особый период для этого искать". Хотя в декабре-январе может опять появятся.

а порахувати від кінця 2021 і початку 2022 року, ОВДП по 11% річних і курсу ПА28 і порівняти з матрасним доларом (про конвертаційний промовчу), але свідки найкращої такі свідки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36910
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 09:37

  Shaman написав:це не ринкова ситуація, а контрольований НБУ курс.
верно, только НБУ контролирует курс рыночными методами :-)))))
juristkostya
 
Повідомлень: 5519
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 09:40

  Denik написав:А поки гривневі ОВДП

Ключевое слово "поки"
juristkostya
 
Повідомлень: 5519
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 10:09

  juristkostya написав:
  Denik написав:А поки гривневі ОВДП

Ключевое слово "поки"

Лотерея в якій треба вгадати точку входу , і своєчасно вийти.
Травень 25 покаже, чи тавро «пабілітіль па жизні» вже навічно закріпиться за нашим кавалірочним бізнесменом. Поки що грабельні граблі: перевірено всі банки які побули під Фондом, каввлірки стоять «на сохранєніі», ОВГЗ в мінусі.
В підручнику по економіці в розділі «не робіть так» місце залишено, чекає травня.
Hotab
 
Повідомлень: 13462
З нами з: 15.02.09
Подякував: 362 раз.
Подякували: 2275 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 11:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В кожного своє бачення. Я зробив свою ставку на вибори в США: зазвичай мав запас гривні на 2-3 місяці на вільному депозиті, зараз перейшов в глибокий мінус на кредитках по гривні, для закриття якого доведеться здавати долар до кінця листопада. Я очікую, що курс здачі буде вище ніж 41.25.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3945
З нами з: 29.07.22
Подякував: 709 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А як ви бачите валютні ОВДП. Пора потихеньку робити ноги?
ihorsic
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:15

  juristkostya написав:
  Shaman написав:це не ринкова ситуація, а контрольований НБУ курс.
верно, только НБУ контролирует курс рыночными методами :-)))))

коли обсяг інтервенцій НБУ - 50% міжбанку, це такий собі ринок...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7111
З нами з: 29.09.19
Подякував: 679 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:17

  ihorsic написав:А як ви бачите валютні ОВДП. Пора потихеньку робити ноги?

А зачем по валютным ОВДП "делать ноги"?
Они же валютные. :D
Все выплаты, в том числе проценты, будут в иностранной валюте.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 964
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Все выплаты, в том числе проценты, будут в иностранной валюте.
Будет ли валюты в достатке на момент выхода?. Или не будет ли много вопосов у др. структур ...откуда дровишки? Конечно можно всё предоставить, но сколько по времени они будут рассматривать эти доки?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 21 жов, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8482
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:23

  Игорь Алексеевич написав:
  Victor8 написав:Все выплаты, в том числе проценты, будут в иностранной валюте.
Будет ли валюты в достатке на момент выхода?.

Пряма залежність від ЛБЗ. Я ще заходжу на 3-місячні (хоча ще весною виходив).
Входжу не тому, що «дуже вигідно», а бо не можу припаркувати гривню своїми руками, лише через інтернет.
Але це останні мої входи на найближчі кілька місяців «до прояснення ситуації».
Hotab
 
Повідомлень: 13462
З нами з: 15.02.09
Подякував: 362 раз.
Подякували: 2275 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 11665116661166711668>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorsic, ramzes4 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3467, 3468, 3469
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34680 37136882
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2024 10:59
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13317761
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23235280
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.