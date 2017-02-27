Що найбільше впливало на курс минулого тижня?
Ключовим фактором минулого тижня, що суттєво вплинув на валютний ринок, стала активізація продажу валюти з боку експортерів. Особливо виділялись компанії, які займаються експортом зерна та зернових культур. Вони забезпечили стабільну пропозицію валюти протягом всього минулого тижня, чим дуже допомогли Національному банку.
НБУ, хоч і продовжував щоденно брати участь у торгах, проводячи валютні інтервенції, але дещо знизив свою активність. За період від 14 до 18 жовтня НБУ продав 675,18 млн доларів (на 202,2 млн доларів або 23% менше, ніж тижнем раніше). Наприкінці минулого тижня котирування безготівкового долара знаходились на рівні 41,24 грн на позиції «бід» і 41,25 грн на позиції «оффер», тобто безготівковий долар подорожчав порівняно з 11 жовтня приблизно на 10 копійок.
Готівковий валютний ринок минулого тижня демонстрував стабільність. Гуртові обмінні пункти столиці протягом усього минулого тижня продавали долар за ціною 41,42-41,47 грн.
Коливання цінників у банках були більш суттєвими. Євро на міжнародному валютному ринку FOREX продовжив своє падіння до долара США. 17 жовтня він знижувався до відмітки 1,0811, а закінчив тиждень на рівні 1,0864 долара.
Прогноз на цей тиждень
Продаж валюти експортерами паралельно з щоденними валютними інтервенціями Національного банку продовжать забезпечувати імпортерів достатніми обсягами валюти. Тому найближчим часом сильні коливання курса долара ми не побачимо. У той же час, швидше за все, Національний банк може дозволити безготівковому курсу долара несуттєво зрости, щоб стимулювати експортні компанії більш охоче продавати валютний виторг.
Що стосується готівкового валютного ринку, він виглядає настільки збалансованим, що чекати яких-небудь суттєвих стрибків долара найближчим часом також не варто. Готівковий долар будуть продавати в основному в межах 41,40-41,70 грн.
Євро на світовому валютному ринку FOREX найближчі два тижні спробує частково компенсувати своє попереднє падіння. Очікується повернення вище рівня 1,09 і зростання у напрямку 1,10 долара.