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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 12:32
Що найбільше впливало на курс минулого тижня?
Ключовим фактором минулого тижня, що суттєво вплинув на валютний ринок, стала активізація продажу валюти з боку експортерів. Особливо виділялись компанії, які займаються експортом зерна та зернових культур. Вони забезпечили стабільну пропозицію валюти протягом всього минулого тижня, чим дуже допомогли Національному банку.
НБУ, хоч і продовжував щоденно брати участь у торгах, проводячи валютні інтервенції, але дещо знизив свою активність. За період від 14 до 18 жовтня НБУ продав 675,18 млн доларів (на 202,2 млн доларів або 23% менше, ніж тижнем раніше). Наприкінці минулого тижня котирування безготівкового долара знаходились на рівні 41,24 грн на позиції «бід» і 41,25 грн на позиції «оффер», тобто безготівковий долар подорожчав порівняно з 11 жовтня приблизно на 10 копійок.
Готівковий валютний ринок минулого тижня демонстрував стабільність. Гуртові обмінні пункти столиці протягом усього минулого тижня продавали долар за ціною 41,42-41,47 грн.
Коливання цінників у банках були більш суттєвими. Євро на міжнародному валютному ринку FOREX продовжив своє падіння до долара США. 17 жовтня він знижувався до відмітки 1,0811, а закінчив тиждень на рівні 1,0864 долара.
Прогноз на цей тиждень
Продаж валюти експортерами паралельно з щоденними валютними інтервенціями Національного банку продовжать забезпечувати імпортерів достатніми обсягами валюти. Тому найближчим часом сильні коливання курса долара ми не побачимо. У той же час, швидше за все, Національний банк може дозволити безготівковому курсу долара несуттєво зрости, щоб стимулювати експортні компанії більш охоче продавати валютний виторг.
Що стосується готівкового валютного ринку, він виглядає настільки збалансованим, що чекати яких-небудь суттєвих стрибків долара найближчим часом також не варто. Готівковий долар будуть продавати в основному в межах 41,40-41,70 грн.
Євро на світовому валютному ринку FOREX найближчі два тижні спробує частково компенсувати своє попереднє падіння. Очікується повернення вище рівня 1,09 і зростання у напрямку 1,10 долара.
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Ірина_
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Додано: Пон 21 жов, 2024 13:08
Напишу по другому.
Советую вместо депозитов и ОГВЗ сегодня вложиться в др.активы, которые не принесут риска при получении обратно своих средств.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 21 жов, 2024 13:13
Victor8 написав: ihorsic написав:
А як ви бачите валютні ОВДП. Пора потихеньку робити ноги?
А зачем по валютным ОВДП "делать ноги"?
Они же валютные.
Все выплаты, в том числе проценты, будут в иностранной валюте.
Та все лякають дефіцитом валюти реструктуризацією та виплатами в гривні...
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ihorsic
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Додано: Пон 21 жов, 2024 13:18
ihorsic написав:
А як ви бачите валютні ОВДП. Пора потихеньку робити ноги?
В мне якраз закінчуються в листопаді, буде валюта щоб здати і закрити кредитки в гривні, а валюту я якраз авансом купив зараз...
ihorsic написав:
Та все лякають дефіцитом валюти реструктуризацією та виплатами в гривні...
На все свій час. От як курс перетне 100, так буде й реструктуризація по валютним ОВДП
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Додано: Пон 21 жов, 2024 14:23
Игорь Алексеевич написав:
Напишу по другому.
Советую вместо депозитов и ОГВЗ сегодня вложиться в др.активы, которые не принесут риска при получении обратно своих средств.
Это Вы про наличную иностранную валюту?
Или что-то другое?
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Victor8
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Додано: Пон 21 жов, 2024 16:17
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Ірина_
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Додано: Пон 21 жов, 2024 16:34
Hotab написав: Игорь Алексеевич написав: Victor8 написав:
Все выплаты, в том числе проценты, будут в иностранной валюте.
Будет ли валюты в достатке на момент выхода?.
Пряма залежність від ЛБЗ. Я ще заходжу на 3-місячні (хоча ще весною виходив).
Входжу не тому, що «дуже вигідно», а бо не можу припаркувати гривню своїми руками, лише через інтернет.
Але це останні мої входи на найближчі кілька місяців «до прояснення ситуації».
Вітаю. А доллари куди?
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Investor_K
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:09
Investor_K
Здорів ІнаесторК
Поки що під грушою ((
Не найрозумніше, але якщо все схлопнецця, я зможу щось купити в Європі.
А нерухомість у депресивному Херсоні і поки що профітебл Києві - хай побуде.
При цьому я на захисті держави, але намагаюсь врахувати максимальну кількість ризиків.
Побачимо..
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Hotab
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