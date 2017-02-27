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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2024 14:34
Це чудово.
1. "Пробить" інфу стане геть безкоштовно. А головне, ця послуга стане всім доступною. Налоговики будуть "пробивать" по знайомству або з цікавості. Мені вже цікаво, а що там на рахунках у певного кола осіб.) А як це спростить роботу журналістам!)
2. Вже через кілька тижнів, ці бази будуть у "офісніків". Дзвінки будуть більш змістовними.)
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oleg49
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Додано: Вів 22 жов, 2024 21:08
чат GPT дав 10 - 20 років на повний перехід від звичних доларів на CBDC, пояснюючи тим, що форсування цього процесу викличе масосве невдоволення населення американської глубинки, які звикли розраховуватися кешем, і провів аналогію з оплатою чеками.
Це дуууже тривалий процес, резюмував GPT.
А яка ваша думка по вказаному питанню?
Ми, які виховані совком, звикли, що все "цікаве" з грошима відбувається протягом однії ночі, щоб громадяни не змогли дотумкати, куди прилаштувати свої збереження перед наступним грабуванням державою.
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Yuri_61
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