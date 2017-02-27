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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11666116671166811669

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 56
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
16%
9
41,50-42,00
48%
27
42,00-42,50
18%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 14:34

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці громадян та бізнесу

Це чудово.
1. "Пробить" інфу стане геть безкоштовно. А головне, ця послуга стане всім доступною. Налоговики будуть "пробивать" по знайомству або з цікавості. Мені вже цікаво, а що там на рахунках у певного кола осіб.) А як це спростить роботу журналістам!)
2. Вже через кілька тижнів, ці бази будуть у "офісніків". Дзвінки будуть більш змістовними.)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:38

  Yuri_61 написав:чат GPT дав 10 - 20 років на повний перехід від звичних доларів на CBDC, пояснюючи тим, що форсування цього процесу викличе масосве невдоволення населення американської глубинки, які звикли розраховуватися кешем, і провів аналогію з оплатою чеками.
Це дуууже тривалий процес, резюмував GPT.
А яка ваша думка по вказаному питанню?
Ми, які виховані совком, звикли, що все "цікаве" з грошима відбувається протягом однії ночі, щоб громадяни не змогли дотумкати, куди прилаштувати свої збереження перед наступним грабуванням державою.

Тут до завтра дожити, а ви 10-20 років. Фіолетово, що там буде-ми точно пристосуємося 😉.
Що з курсом, які думки?
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 22:00

  Kravec_5 написав:Тут до завтра дожити, а ви 10-20 років. Фіолетово, що там буде-ми точно пристосуємося 😉.
Що з курсом, які думки?

курс під контролем НБУ, й до кінця року ресурсів контролювати вистачить.

а значить курс буде на рівні, який вважає прийнятним НБУ. ІМХО це до 42, може трохи більше. але це лише в цьому році
Shaman
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