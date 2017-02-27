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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2024 14:34
Це чудово.
1. "Пробить" інфу стане геть безкоштовно. А головне, ця послуга стане всім доступною. Налоговики будуть "пробивать" по знайомству або з цікавості. Мені вже цікаво, а що там на рахунках у певного кола осіб.) А як це спростить роботу журналістам!)
2. Вже через кілька тижнів, ці бази будуть у "офісніків". Дзвінки будуть більш змістовними.)
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Додано: Вів 22 жов, 2024 21:38
Yuri_61 написав:
чат GPT дав 10 - 20 років на повний перехід від звичних доларів на CBDC, пояснюючи тим, що форсування цього процесу викличе масосве невдоволення населення американської глубинки, які звикли розраховуватися кешем, і провів аналогію з оплатою чеками.
Це дуууже тривалий процес, резюмував GPT.
А яка ваша думка по вказаному питанню?
Ми, які виховані совком, звикли, що все "цікаве" з грошима відбувається протягом однії ночі, щоб громадяни не змогли дотумкати, куди прилаштувати свої збереження перед наступним грабуванням державою.
Тут до завтра дожити, а ви 10-20 років. Фіолетово, що там буде-ми точно пристосуємося 😉.
Що з курсом, які думки?
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Kravec_5
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Додано: Вів 22 жов, 2024 22:00
Kravec_5 написав:
Тут до завтра дожити, а ви 10-20 років. Фіолетово, що там буде-ми точно пристосуємося 😉.
Що з курсом, які думки?
курс під контролем НБУ, й до кінця року ресурсів контролювати вистачить.
а значить курс буде на рівні, який вважає прийнятним НБУ. ІМХО це до 42, може трохи більше. але це лише в цьому році
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Додано: Сер 23 жов, 2024 08:36
как всегда, для богатых придумают какие-то лазейки (типа благотворительные фонды и т.п.), а вот с простого смертного последние трусы снимут.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 08:46
Євро може впасти на 10% у разі перемоги Трампа – Goldman Sachs
Євро може впасти на 10% за сценарієм, в якому Дональд Трамп запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що сценарій, за яким республіканці виграють президентські вибори і переможуть у Конгресі, може призвести до підвищення тарифів і зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.
Колишній президент-республіканець Трамп наразі йде ніздря в ніздрю з віце-президентом-демократом Камалою Гарріс, але радикальна економічна політика Трампа, ймовірно, матиме більший вплив на Європу, яка є ключовим торгівельним партнером як США, так і Китаю.
Як зазначив у вівторок аналітик Goldman Sachs, 10% мита на весь імпорт і 20% мита на китайські товари в поєднанні зі зниженням податків можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8-10%. Євро востаннє торгувався на рівні 1,083 дол. Востаннє він торгувався нижче паритету в листопаді 2022 року.
Обидва заходи, ймовірно, призведуть до зростання інфляції, що означатиме значно вищі відсоткові ставки в США, ніж у Європі, що підвищить привабливість долара.
Зазначається, що якщо Трамп лише запровадить додаткові тарифи проти Китаю, може призвести до падіння євро приблизно на 3%.
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jump
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Додано: Сер 23 жов, 2024 12:45
jump написав:Євро може впасти на 10% у разі перемоги Трампа – Goldman Sachs
Євро може впасти на 10% за сценарієм, в якому Дональд Трамп запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що сценарій, за яким республіканці виграють президентські вибори і переможуть у Конгресі, може призвести до підвищення тарифів і зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.
Колишній президент-республіканець Трамп наразі йде ніздря в ніздрю з віце-президентом-демократом Камалою Гарріс, але радикальна економічна політика Трампа, ймовірно, матиме більший вплив на Європу, яка є ключовим торгівельним партнером як США, так і Китаю.
Як зазначив у вівторок аналітик Goldman Sachs, 10% мита на весь імпорт і 20% мита на китайські товари в поєднанні зі зниженням податків можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8-10%.
Євро востаннє торгувався на рівні 1,083 дол. Востаннє він торгувався нижче паритету в листопаді 2022 року.Обидва заходи, ймовірно, призведуть до зростання інфляції, що означатиме значно вищі відсоткові ставки в США, ніж у Європі, що підвищить привабливість долара.
Зазначається, що якщо Трамп лише запровадить додаткові тарифи проти Китаю, може призвести до падіння євро приблизно на 3%.
Прогноз ще має часовий інтервал. Євро -10% на другий день після виборів, чи через 5 років, чи коли ФРС підніме вартість грошей на +1.25%?
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:00
jump написав:Євро може впасти на 10% у разі перемоги Трампа – Goldman Sachs
Євро може впасти на 10% за сценарієм, в якому Дональд Трамп запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що сценарій, за яким республіканці виграють президентські вибори і переможуть у Конгресі, може призвести до підвищення тарифів і зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.
Колишній президент-республіканець Трамп наразі йде ніздря в ніздрю з віце-президентом-демократом Камалою Гарріс, але радикальна економічна політика Трампа, ймовірно, матиме більший вплив на Європу, яка є ключовим торгівельним партнером як США, так і Китаю.
Як зазначив у вівторок аналітик Goldman Sachs, 10% мита на весь імпорт і 20% мита на китайські товари в поєднанні зі зниженням податків можуть призвести до різкого зростання курсу долара і падіння євро на 8-10%.
Євро востаннє торгувався на рівні 1,083 дол. Востаннє він торгувався нижче паритету в листопаді 2022 року.Обидва заходи, ймовірно, призведуть до зростання інфляції, що означатиме значно вищі відсоткові ставки в США, ніж у Європі, що підвищить привабливість долара.
Зазначається, що якщо Трамп лише запровадить додаткові тарифи проти Китаю, може призвести до падіння євро приблизно на 3%.
О, я уже несколько месяцев тому назад говорил о том, что евро к доллару США может спокойно пойти к уровню 1,00 / 1,00.
И это - в ближайшее время (несколько месяцев).
Конечно прогноз не точный. Но, это прогноз.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 14:05
Денис Шмигаль
Близько $1,1 млрд від МВФ вже надійшли Україні.
Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.
Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:14
да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас кому надо и импорт с европы подешевеет от машин до техники с продуктами и стройматериалами.
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:53
Дюрі-бачі написав: ihorsic написав:
А як ви бачите валютні ОВДП. Пора потихеньку робити ноги?
В мне якраз закінчуються в листопаді, буде валюта щоб здати і закрити кредитки в гривні, а валюту я якраз авансом купив зараз...
ihorsic написав:
Та все лякають дефіцитом валюти реструктуризацією та виплатами в гривні...
На все свій час. От як курс перетне 100,
так буде й реструктуризація по валютним ОВДП
01.01.2025 ?
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