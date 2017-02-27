RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11667116681166911670

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 57
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
16%
9
41,50-42,00
49%
28
42,00-42,50
18%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:56

  konstantin kirovograd написав:да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл
flysoulfly
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1738 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 18:20

  flysoulfly написав:
  konstantin kirovograd написав:да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл

Сквозь дол грядущих времен
Никто не прошёл.
Пока из-под земли
Никто не вернулся.
Зато растаяли льды,
Пока ты спал.
Ты думал, это мультфильм,
Но от сладких снов
Осталась лишь пыль,
Пыль в твоих глазах.
Кораблик уплыл, уплыл,
А ты остался в дураках.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36949
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 11667116681166911670
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3467, 3468, 3469
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34688 37140206
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2024 14:28
Faceless
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13318498
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23235818
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6928)
23.10.2024 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.