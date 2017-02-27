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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:56
konstantin kirovograd написав:
да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас
кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл
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flysoulfly
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Додано: Сер 23 жов, 2024 18:20
flysoulfly написав: konstantin kirovograd написав:
да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас
кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл
Сквозь дол грядущих времен
Никто не прошёл.
Пока из-под земли
Никто не вернулся.
Зато растаяли льды,
Пока ты спал.
Ты думал, это мультфильм,
Но от сладких снов
Осталась лишь пыль,
Пыль в твоих глазах.
Кораблик уплыл, уплыл,
А ты остался в дураках.
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