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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:56
konstantin kirovograd написав:
да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас
кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл
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Додано: Чет 24 жов, 2024 09:48
Данило Гетманцев
МВФ опублікував свій флагманський звіт щодо перспектив розвитку світової економіки, що виходить двічі на рік.
Прогноз зростання ВВП для України погіршено на 2024 рік з 3,2% до 3%, на 2025 рік – з 6,5% до 2,5% (що відображає чинник продовження війни на 2025 рік у базовому прогнозі).
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