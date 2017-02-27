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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 57
39,00-39,50
4%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
16%
9
41,50-42,00
49%
28
42,00-42,50
18%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:56

  konstantin kirovograd написав:да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:48

Данило Гетманцев

МВФ опублікував свій флагманський звіт щодо перспектив розвитку світової економіки, що виходить двічі на рік.

Прогноз зростання ВВП для України погіршено на 2024 рік з 3,2% до 3%, на 2025 рік – з 6,5% до 2,5% (що відображає чинник продовження війни на 2025 рік у базовому прогнозі).
Ірина_
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