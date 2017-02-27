RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11667116681166911670

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 58
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
48%
28
42,00-42,50
17%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:56

  konstantin kirovograd написав:да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл
flysoulfly
 
Повідомлень: 5472
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1738 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:48

Данило Гетманцев

МВФ опублікував свій флагманський звіт щодо перспектив розвитку світової економіки, що виходить двічі на рік.

Прогноз зростання ВВП для України погіршено на 2024 рік з 3,2% до 3%, на 2025 рік – з 6,5% до 2,5% (що відображає чинник продовження війни на 2025 рік у базовому прогнозі).
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4489
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 1988 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:А є джерело на цю інформацію?

В мене інформація з нарад відповідного рівня, на яких показують відеопідтвердження знищення орків та їх техніки. Занижувати свої втрати теж ніхто не буде - бо за то медики відповідають і все рахують.

Ви також можете отримати доступ до інформації, але не з Польщі. Там Ви можете споживати лише нашу інформацію та нашу та орків ІПСО та пропаганду. Від пропозиції приїхати до мене та перевірити мою реальність (зі Слов'янська/Краматорська я Вас забрав би покататися на зеленому джипі ви відмовилися).
Востаннє редагувалось Denik в Чет 24 жов, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 23.02.09
Подякував: 679 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:51

Обсяг готівки в обігу з початку року зріс на 4,2% до 796,5 млрд гривень.
У готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд гривень.
Про це свідчать дані НБУ.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 967
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:00

  Denik написав:Вибори-вибори, депутати - пі..ри.
https://www.apk-inform.com/uk/harvest/1543891
Навіть самі орки повідомляють про скорочення врожаю близько 20% від минулого року.
На цьому фоні (але він регіональний, світ про це широко не знає) виходить заспокоюючий звіт Міністресва сільського господарства США про скорочення врожаю всього на 1 млн. т по пшениці та 1.3 млн. т по фуражу відносно вересневого звіту і всього близько 10% скорочення врожаю відносно минулого року.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde1024.pdf
Тобто щоб перед виборами в США не було "чорних лебедів", йде замилювання очей всьому світу у питанні продовольчої безпеки.
Детально вся ситуація була розписана раніше.
viewtopic.php?p=5773660#p5773660

В продовження теми.
Гідромецентр опублікував огляд. Якщо в Україні всі озими були під ризиком станом на 20 жовтня.
https://www.apk-inform.com/uk/news/1544516
всі посіви через слабкий розвиток знаходяться в зоні ризику.

То в рашці з 1 листопада фактично починається зима
https://meteofor.com.ua/ru/weather-ryazan-4394/month/
Й посівам напівкапец. Навесні скоріше за все доведеться пересівати. Врожай буде гіршим за цей слабкий рік. На початку 2025 очікується мораторій на вивезення пшениці з росії. Ціни підуть кудись в космос як на початку війни.
Для валют це означатиме вплив від припинення зниження ставок, яка почне зростати.
Denik
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 23.02.09
Подякував: 679 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:40

Що буде з ОВДП до кінця 2024 року та на початку 2025-го

Як обміняти крипту за найкращим курсом за хвилину: «Мінфін» запустив новий сервіс «Обмін криптовалют»
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4489
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 1988 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:50

  Ірина_ написав:Данило Гетманцев

МВФ опублікував свій флагманський звіт щодо перспектив розвитку світової економіки, що виходить двічі на рік.

Прогноз зростання ВВП для України погіршено на 2024 рік з 3,2% до 3%, на 2025 рік – з 6,5% до 2,5% (що відображає чинник продовження війни на 2025 рік у базовому прогнозі).

знач правильно я делаю.

спасибо даныло. шоб ты сдох
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3703
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11667116681166911670
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3467, 3468, 3469
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34688 37141502
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2024 14:28
Faceless
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13319058
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23236381
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6930)
24.10.2024 13:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.