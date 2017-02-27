В мене інформація з нарад відповідного рівня, на яких показують відеопідтвердження знищення орків та їх техніки. Занижувати свої втрати теж ніхто не буде - бо за то медики відповідають і все рахують.
Ви також можете отримати доступ до інформації, але не з Польщі. Там Ви можете споживати лише нашу інформацію та нашу та орків ІПСО та пропаганду. Від пропозиції приїхати до мене та перевірити мою реальність (зі Слов'янська/Краматорська я Вас забрав би покататися на зеленому джипі ви відмовилися).
Востаннє редагувалось Denik в Чет 24 жов, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Вибори-вибори, депутати - пі..ри. https://www.apk-inform.com/uk/harvest/1543891 Навіть самі орки повідомляють про скорочення врожаю близько 20% від минулого року. На цьому фоні (але він регіональний, світ про це широко не знає) виходить заспокоюючий звіт Міністресва сільського господарства США про скорочення врожаю всього на 1 млн. т по пшениці та 1.3 млн. т по фуражу відносно вересневого звіту і всього близько 10% скорочення врожаю відносно минулого року. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde1024.pdf Тобто щоб перед виборами в США не було "чорних лебедів", йде замилювання очей всьому світу у питанні продовольчої безпеки. Детально вся ситуація була розписана раніше. viewtopic.php?p=5773660#p5773660
всі посіви через слабкий розвиток знаходяться в зоні ризику.
То в рашці з 1 листопада фактично починається зима https://meteofor.com.ua/ru/weather-ryazan-4394/month/ Й посівам напівкапец. Навесні скоріше за все доведеться пересівати. Врожай буде гіршим за цей слабкий рік. На початку 2025 очікується мораторій на вивезення пшениці з росії. Ціни підуть кудись в космос як на початку війни. Для валют це означатиме вплив від припинення зниження ставок, яка почне зростати.
Victor8 написав:Обсяг готівки в обігу з початку року зріс на 4,2% до 796,5 млрд гривень. У готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд гривень. Про це свідчать дані НБУ.
це вже припало, вже й за 800 ярдів грн сходили а по факту готівка в 2023-2024 я б сказав майже не рухається...
Victor8 написав:Обсяг готівки в обігу з початку року зріс на 4,2% до 796,5 млрд гривень. У готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд гривень. Про це свідчать дані НБУ.
це вже припало, вже й за 800 ярдів грн сходили а по факту готівка в 2023-2024 я б сказав майже не рухається...
Не исключено, что для гривны есть запас прочности при курсе 41,50 грн за доллар США. Или, возможно, даже увидим небольшое укрепление гривны в ближайшие 2-3 месяца.