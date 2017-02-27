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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11668116691167011671

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.11.2024?

Опитування проводиться до П'ят 01 лис, 2024 14:41

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 58
39,00-39,50
3%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
48%
28
42,00-42,50
17%
10
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
7%
4
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 17:01

Victor8
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 17:26

  Дюрі-бачі написав:Victor8
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...

Такой сценарий также не исключен.
С нынешних 41,50 (приблизительно) уйти за 42,00 легко можем.
Но, не далеко :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 17:59

  Дюрі-бачі написав:А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...

Всё правильно сделал. Ведь известно, что заработать можно только идя против рынка :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 18:51

  flysoulfly написав:
  konstantin kirovograd написав:да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл

Граждане храните деньги в сейфах :!:
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