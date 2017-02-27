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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2024 17:01
Victor8
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 24 жов, 2024 17:26
Дюрі-бачі написав:Victor8
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...
Такой сценарий также не исключен.
С нынешних 41,50 (приблизительно) уйти за 42,00 легко можем.
Но, не далеко
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Victor8
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Додано: Чет 24 жов, 2024 17:59
Дюрі-бачі написав:
А я зробив ставку на зростання в листопаді курсу за 42...
Всё правильно сделал. Ведь известно, что заработать можно только идя против рынка
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Додано: Чет 24 жов, 2024 18:51
flysoulfly написав: konstantin kirovograd написав:
да пусть идёт к 1 к 1 -будем евро покупать дешевле в матрас
кому надо
у многих прошлый матрас или сгорел, или в Черное море уплыл
Граждане храните деньги в сейфах
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